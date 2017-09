Vastaanottokeskuksissa odottaa jo 1 400 maastapoistopäätöksen saanutta turvapaikanhakijaa

Vastaanottokeskuksissa asuu ennätysmäärä lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, joille on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös maasta poistamiseksi. Heitä on nyt noin 1 400, ja poliisin mukaan määrä kasvaa koko ajan.

Poliisitarkastaja Mia Poutanen arvioi Keskisuomalaiselle, että viime vuosien turvapaikkavyöryn aiheuttamat palautukset työllistävät poliisia vielä ainakin pari vuotta. Asuuhan vastaanottokeskuksissa laillisesti yhä tuhansia turvapaikanhakijoita, jotka ovat saaneet Maahanmuuttovirastosta valituskelpoisen kielteisen turvapaikkapäätöksen.

– Olemme varautuneet tarvittaessa siirtämään palautustehtäviin lisää poliisiresurssia muista tehtävistä. Myös budjettiriihessä osoitetusta lisärahoituksesta tullee olemaan apua, Mia Poutanen Poliisihallituksesta toteaa.

Maahanmuuttoviraston (Migri) mukaan vastaanottokeskuksissa asuu tällä hetkellä noin 11 000 turvapaikanhakijaa, jotka ovat joko saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen Migristä tai valitukseensa kielteisen päätöksen hallinto-oikeudesta. Lisäksi noin 2 700 odottaa yhä Migrin turvapaikkapäätöstä.

Kielteinen turvapaikkapäätös on lainvoimainen jo kun se tulee Migristä. Jos päätöksestä valitetaan, se ei ole täytäntöönpanokelpoinen ennen oikeuden päätöstä.

Oikeusasteet korkeinta hallinto-oikeutta myöten ovat pääasiassa hylänneet turvapaikanhakijoiden valitukset.

Poutasen mukaan tänä vuonna jo noin 2 500 maastapoistamispäätöksen saanutta ulkomaalaista on palautettu kotimaahansa. Noin tuhat on lähtenyt vapaaehtoisesti ja valtaosa, noin 1 500, on lähtenyt vasta poliisin avustamana.