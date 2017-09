Apteekkariliitto: Lääkepula iski kahteen kolmasosaan apteekeista, insuliinikin puutoslistalle – Oriolan mukaan resursseja lisätty huomattavasti

Lääketukkuri Oriolan mukaan viivästykset yhtiön lääketoimituksissa jatkuvat, mutta lääkkeiden toimituskyky paranee jatkuvasti.

Yhtiön mukaan kaikkiin kriittisiin toimintoihin, kuten hätätoimituksiin, asiakaspalveluun, lääkkeiden keräilyyn ja lähettämöön, on lisätty huomattavasti resursseja.

Toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo Oriolan tiedotteessa, että yhtiö tekee kaikkensa, jotta etenkin kriittiset tuotteet saadaan toimitettua asiakkaille.

Apteekkariliitto: Insuliinikin puutoslistalle

Oriolan toimitusvaikeudet ovat iskeneet kahteen kolmasosaan apteekeista, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Lääkepula koskettaa pahimmin harvinaisia lääkkeitä. Näitä ovat Sandlerin mukaan muun muassa tietyt syöpälääkkeet ja skitsofrenialääkkeet, joita apteekit tilaavat yksittäin.

Päivän mittaan puutoslistalle on noussut insuliini. Sandler arvioi, että insuliinin puute on todella vakava asia potilasturvallisuudelle.

Tavanomaisten lääkkeiden kohdalla apteekit soittavat tarvittaessa naapuriapteekkeihin saadakseen vähiin käyneitä lääkkeitä.

Apteekkien omat varastot tavanomaisten lääkkeiden kohdalla riittävät Sandlerin mukaan kahdesta viikosta kuukauteen. Apteekeilla on lakisääteinen velvollisuus pitää lääkkeitä varastoissaan.

Lääkealaa valvova Fimea pitää Oriolan toimitusvaikeuksia hyvin vakavina. Oriola on ilmoittanut asettavansa lääketoimituksia tärkeysjärjestykseen. Fimean ylitarkastajan Pasi Peltoniemen mukaan virasto on pyytänyt Oriolalta tarkempia selvityksiä tästä, mutta ei ole vielä saanut niitä.

Apteekki sai kolme laatikkoa lääkkeitä

Kauppakeskus Sellon apteekissa Espoossa Oriolan toimitusongelmia pidetään äärimmäisen vakavina.

– Tulematta on jäänyt esimerkiksi Marevan (verenohennuslääke). Jos asianomainen ei saa tätä lääkettä, hän on helposti sairaalahoidossa. Ja tyroksiini (kilpirauhashormoni) on toinen. Nämä tulevat nyt ensimmäisenä mieleen, mutta on täällä paljon muutakin, kertoo apteekkari Patrick Gothóni.

Gothónin mukaan toimitusongelmat alkoivat jo perjantaina. Muutamia lääkkeitä on yritetty saada apteekkiin hätätoimituksella, mutta turhaan. Gothónin mukaan Oriola ei ole vastannut yhteydenottoihin.

– Meille tulee yleensä kolmisenkymmentä tukkulaatikkoa päivässä, mutta tänään tuli vain kolme. Eilen ei tainnut tulla yhtään.

Yliopiston Apteekki joutunut käyttämään erikoiskuljetuksia

Yliopiston Apteekki on joutunut turvautumaan erikoiskuljetuksiin toimipisteidensä välillä Oriolan toimitusvaikeuksien vuoksi, kertoo apteekkari Jukka Niemi. Hänen mukaansa esimerkiksi syöpälääkkeitä on pitänyt viedä Helsingistä Saloon.

Niemi sanoo, että Oriolan vaikeudet ovat heijastuneet tavallisista kroonisiin sairauksiin käytettävistä lääkkeistä hyvin vakaviin sairauksiin käytettäviin lääkkeisiin.

– Esimerkiksi kivunlievitykseen käytetään morfiinia. Silloin puhutaan yleensä syöpäsairauksista, Niemi kertoo.

Hänen mukaansa lääkkeitä on saatu Etelä-Suomeen yleensä helpommin, mutta Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on ollut vaikeata.

Yliopiston Apteekilla on 17 toimipistettä eri puolilla Suomea. Lisäksi yhtiöllä on verkkopalvelu.

Oriola: Yli kaksi kolmasosaa lääkkeistä pystytty toimittamaan perille

Ongelmat lääketoimituksissa alkoivat Oriolan mukaan maanantaina, kun yhtiö otti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Oriola uskoo pääsevänsä normaaleihin toimitusaikoihin loppuviikkoon mennessä.

Yhtiön mukaan tilanne on tänään parempi kuin eilen. Oriola Finlandin toimitusjohtajan Kimmo Virtasen mukaan ongelma oli eilen vaikein Pohjois-Suomessa, mutta tänään alueellisia eroja ei pitäisi enää esiintyä.

Oriola toimittaa vuorokaudessa jopa puoli miljoonaa lääkepakkausta apteekeille ja sairaaloille. Virtasen mukaan lääkkeistä on pystytty ongelmista huolimatta toimittamaan koko ajan yli kaksi kolmasosaa ja toimittamattomien osuus pienenee jatkuvasti.

Virtasen mukaan toimitusongelma koskee tasaisesti kaikkia lääkkeitä, mutta kriittiset lääkkeet, kuten sydän- ja syöpälääkkeet, on pyritty viemään apteekeille ja sairaaloille hätätoimituksina.

– Jos sellainen on meillä ollut tiedossa, olemme toimittaneet nämä asiakkaalle vaikka paketti kerrallaan.

Uusi tekninen toiminnanohjausjärjestelmä Virtasen mukaan sinänsä toimii.

– Järjestelmän ylösajo vain kestää jonkin aikaa.