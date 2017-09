EU:lta 750 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle nivelsairauksien tutkimiseen

Miracle (Mid-infrared arthroscopy innovative imaging system for real-time clinical in depth examination and diagnosis of degenerative joint diseases) on Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalaan ja 11 muun eurooppalaisen tutkimuspartnerin yhteinen hanke.

Sen tavoitteena on kehittää uudenlainen niveltähystyksessä käytettävä infrapunaspektroskopiaan perustuva kuituoptinen mittauslaite, joka mahdollistaa rustokudoksen laadun tarkan arvioinnin ja diagnosoinnin rappeuttavissa nivelsairauksissa, kuten nivelrikossa.

- Vielä nykyään niveltähystyksessä hoitopäätökset tehdään visuaalisesti, kudosta katsomalla ja instrumentein tunnustelemalla. Tämä on luonnollisesti hyvin subjektiivista ja vaikeasti toistettavaa, sanoo Kröger tiedotteessa.

Miracle-hankkeen odotetaan parantavan merkittävästi leikkauksen aikaista diagnostiikkaa ja sitä kautta myös potilaan hyvinvointia kokonaisuudessaan.

- Tämä hanke vahvistaa entisestään Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan monivuotista yhteistyötä. Nyt saatu rahoitus mahdollistaa uuden menetelmän viemisen kohti kliinisiä sovelluksia, kertoo Töyräs.

Nivelrikko on suuri haaste terveydenhuoltojärjestelmille, sillä se vaikuttaa jo nyt yli 240 miljoonan ihmisen elämään maailmanlaajuisesti. Euroopassa 20-40 prosenttia ikääntyneistä sairastaa nivelrikkoa.