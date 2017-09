Poikkeuksellinen ilmiö huolestuttaa Oulussa: Jo viisi murhan yritystä poliisia kohtaan yhden kesän aikana

Oulun poliisi tiedottaa joutuneensa vakavan väkivallan kohteeksi kuluneen kesän aikana aikaisempaa useammin.

Vakavimmissa tilanteissa poliisia on yritetty estää hoitamasta virkatehtävää niin voimakkaalla väkivallan käytöllä, että käytöstä on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä murhan yritys. Tänä vuonna näin on käynyt jo viidelle poliisille, kun vielä vuonna 2015 vastaavanlaisia tapauksia ei kirjattu yhtään.

Tänä vuonna kaikissa tapauksissa rikoksesta epäillyt ovat suomalaisia miehiä.

- Näin vakavien tapausten kasaantumisen kuluneelle kesälle, parin kuukauden ajalle on poikkeuksellista. Toivon todella, että kyse on enemmänkin sattumasta kuin siitä, että tämänkaltainen voimakas väkivaltainen käyttäytyminen poliisia kohtaan olisi lisääntymässä, apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta toteaa tiedotteessa.

Vuoden 2017 aikana Oulun tapausten lisäksi muualla maassa ei ole kirjattu tapahtuneeksi yhtään poliisiin kohdistunutta murhan yritystä.