Tyttö on noin 130 senttiä pitkä, ja hänellä on pitkähköt vaaleat hiukset.

Päällään hänellä on keltainen takki ja farkkulegginssit. Lisäksi hänellä on sinertävä reppu, jossa on dinosauruksen kuvia, poliisi kertoo.

Poliisi suorittaa etsintöjä alueella ja toivoo havainnot tytöstä hätänumeroon 112.