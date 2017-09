Irma-myrskyn rintamien välissä taiteillut lentokone teki hurjan tempun - satelliittikuvat näyttävät jännittävät hetket

Karibianmerellä riehunut Irma-myrsky vaikutti merkittävästi myös alueen lentoliikenteeseen.

Yksi Delta-yhtiön lento kuitenkin teki melkoisen tempun kiirehtiessään lennon ensin New Yorkista Puerto Ricon San Juaniin ja sieltä takaisin, ehtien juuri ja juuri Irma-myrskyn alta.

Lento lähti San Juanilta takaisin tunnin etuajassa, että se ehti lentää pois, ennen kuin myrsky ehti kunnolla päälle. Satelliittikuvista kuitenkin näkyy, että käytännössä kone lensi myrskyrintamien välissä.

Kyseessä oli matkustajalento ja koneen kyydissä oli Flightradarin mukaan yli 100 matkustajaa.

Lennon etenemistä pystyi seuraamaan esimerkiksiTwitterissä Flightradarin kuvista.

Alla Twitter-upotuksina satelliitikuvia lennon etenemisestä.

Now DL302 has to climb out of SJU, and they're doing so between the outer band of #Irma and the core of the storn. Amazing stuff. pic.twitter.com/lOq9Te5DO6 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6. syyskuuta 2017