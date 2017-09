Lääketeollisuus ry pitää Oriolan lääkkeiden toimitusongelmia hyvin valitettavina ja yllättävinä. Yhdistyksen lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta luonnehtii tilannetta ainutlaatuiseksi. Hän huomauttaa, että toimitusvaikeudet tulivat yllätyksenä kaikille.

Oriolan lääkejakelun ongelmat aiheutuvat tietojärjestelmäuudistuksesta, joka epäonnistui.

– Eiväthän tällaiset seikat saisi vaikuttaa lääkehuollon kannalta näin keskeiseen asiaan. Tämä on todella valitettavaa, Rinta toteaa.

Hän luottaa, että Oriola saa järjestelmät kuntoon nopeasti ja että yhtiö tekee kaikkensa, jotta sen jakelu alkaisi toimia.

– Tällaista ei saisi tapahtua. Tässä on potilaiden lääkehoitojen jatkuvuus vaakalaudalla, ja tämä on siinä mielessä hyvin vakava asia.

Rinta sanoo, että hänen tiedossaan ei ole, että vastaavaa olisi koskaan aiemmin tapahtunut Suomessa.

Yhtiön mukaan viivästykset lääketoimituksissa jatkuvat ainakin vielä tänään, mutta lääkkeiden toimituskyky paranee koko ajan. Yhtiö on pahoitellut tilannetta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri varoitti keskiviikkona, että Oriolan toimitusvaikeudet voivat uhata jo potilasturvallisuutta, ellei järjestelmää saada pikaisesti toimimaan.

Oriola ilmoitti tänään aamulla, että se tiedottaa tilanteesta seuraavan kerran myöhään iltapäivällä eikä yrityksen johto kommentoi asiaa sitä ennen.

Fimea jatkaa tiivistä valvontaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea teki keskiviikkona tarkastuskäynnin Oriolaan. Fimean tietojen mukaan toimitusongelmat olivat pahimmat Varsinais- ja Pohjois-Suomessa. Fimea edellyttääkin, että Oriola parantaa asiakastiedotustaan viipymättä.

Fimean edustajat keskustelevat Oriolan kanssa seuraavan kerran tänään puoliltapäivin siitä, missä mennään ja mitä eilisillan, yön ja aamun aikana on tapahtunut, kertoo johtaja Eija Pelkonen. Hän arvioi, että lääkkeiden toimitusten viivästykset ja tilaussuman purku voivat heijastua apteekeissa vielä ensi viikollakin, vaikka toimitusvarmuus jatkuvasti paranee.

– Tilanne on vakava, koska se on poikkeuksellinen. Meillä on lääketukkukauppa, joka vastaa lähes puolesta maan lääkejakelusta apteekeille ja sairaaloille. Jos ketju ei toimi kuten sen pitäisi, näkyy se äkkiä ongelmina.

Pelkonen huomauttaa, että apteekit ja sairaala-apteekit ovat tottuneet saamaan tavaraa lääketukkurilta päivittäin, eikä niillä siksi ole isoja varastoja omasta takaa. Hän kertoo, että jälkipyykin aika on sen jälkeen, kun nyt päällä oleva ongelma on saatu ratkaistua.

– Käymme Oriolan kanssa läpi, mikä meni pieleen ja mitä tästä on opittu. Toki tästä tulee vaikutuksia kaikkeen lääkehuollon ketjuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö odottaa Fimealta myöhemmin arviota siitä, voisiko vastaava tilanne toistua. Tuolloin tulee pohdittavaksi myös, tuleeko lainsäädäntöön mahdollisesti tehdä jotain muutoksia.