Lieksan meteoriittilöytö on suuri harvinaisuus - edellinen Suomessa vuodelta 1980

Lieksasta toukokuun lopussa löytynyt meteoriitti on viimeisin Suomesta löytynyt meteoriitti. Lieksaa edeltävä meteoriitti oli Paltamon Kivesvaaran harvinainen hiilikondriitti, joka tunnistettiin 1980, kertoo Geologian tutkimuskeskus.

Meteoriitti on samalla Suomen ensimmäinen rautameteoriitti. Yhteensä Suomesta on löytynyt 14 meteoriittia viimeisten kahdensadan vuoden aikana. Lähes puolet niistä on Lieksan tavoin otettu talteen malmilohkareina. Vasta laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet ne meteoriiteiksi.

GTK:lle tulee vuosittain kymmeniä mahdollisia meteoriitteja tunnistettavaksi. Suurin osa mahdollisista meteoriiteista on tavallisia kiviä, betonikappaleita, rautaromua ja muinaisen raudanvalmistuksen jäänteitä.

Katso pyörityskuva Lieksan meteoriitista täältä.