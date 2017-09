Häkkänen: Tiedusteluvaltuutetun nimitysprosessia pohditaan vielä

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että tiedusteluvaltuutetun nimitysprosessia ja mahdollisia riippumattomuuteen liittyviä pulmia pohditaan lain jatkovalmistelussa.

– Käymme nyt vielä tarkemmin läpi sitä analyysia näiden tiettyjen kipukohtien kanssa. Että mikä olisi nimitysprosessi vaihtoehtoisena, onko vielä jotain parempia tapoja kenties siihen, Häkkänen sanoi eduskunnassa.

Laajenevien tiedustelutoimivaltuuksien valvojaksi kaavaillun tiedusteluvaltuutetun riippumattomuus on herättänyt huolta useissa lausunnonantajissa.

Oikeusministeriön mukaan moni lausunnonantaja on pitänyt ongelmallisena sitä, että valtioneuvosto nimittäisi tiedusteluvaltuutetun. Kyse on siitä, että tiedusteluvaltuutetun on määrä valvoa puolustus- ja sisäministeriön alla toimivien yksiköiden toiminnan lainmukaisuutta ja perustuslainmukaisuutta. Nämä ovat valtioneuvoston alaisia toimijoita, ja ehdotetussa mallissa valtioneuvosto nimittäisi valtuutetun.

Samaan problematiikkaan liittyy se, että useat lausunnonantajat pitävät ehdotusta tehtävän määräaikaisuudesta pulmallisena valtuutetun riippumattomuuden kannalta.

– Sitäkin täytyy pohtia. Meillä on valtionhallinnossa paljon tehtäviä, joissa täytyy rakentaa itsenäisyyttä ja riippumattomuutta tietylle toimijalle. Tässä ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa, että tiedusteluvaltuutetulla täytyy olla riittävä itsenäisyys ja riippumattomuus, Häkkänen sanoi.

Häkkäsen mukaan myös tiedusteluvaltuutetun resurssoinnista nousseita huolia arvioidaan lakivalmistelun edetessä.

– Se, että tiedusteluvaltuutettu perustetaan, niin sillä täytyy olla riittävä kyky ja resurssit hoitaa sitä valvontaa, kun valvotaan, onko tiedusteluvaltuuksia käytetty asianmukaisesti.

Ministeriön mukaan riippumattomuuskysymys nousi esille monessa lausunnossa, muttei kuitenkaan suurimmassa osassa. Kokonaisuutena katsoen tiedusteluvaltuutettuun suhtauduttiin myönteisesti.

Sisä-, oikeus- ja puolustusministeriöt ovat tänään julkistaneet yhteenvetonsa tiedustelulakiluonnoksiin saaduista lausunnoista. Tiedustelulakien valmistelu jatkuu niiden pohjalta.