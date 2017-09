Ylen Eränkävijät-sarja myytiin 30 maahan - mukana ilomantsilainen Ari Turunen

Ylen Eränkävijät-tv-sarjan ensimmäinen tuotantokausi on myyty 30 maahan, Yle tiedottaa.

Kyseisessä sarjassa seurataan neljää eränkävijää metsästyksen ja kalastuksen parissa eri puolilla Suomea.

Yksi mukana olevista eränäkävijöistä on ilomantsilainen metsästäjä Ari Turunen.

Yle on myynyt sarjan ulkomaille nimellä Love of the Wild.

- Olemme ylpeitä Eränkävijöiden menestyksestä. Se kertoo siitä, että voimme tuottaa Pohjois-Suomessa kansainvälisesti kiinnostavaa sisältöä, ja että suomalainen luonnonläheinen elämäntapa ja puhdas luonto kiinnostavat maailmanlaajuisesti, kertoo sarjan tuottaja Teemu Hostikka NTRNZ Media tuotantoyhtiöstä.

Suomessa kuvataan parhaillaan sarjan kolmatta kautta.