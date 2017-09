Oriola pyrkii normalisoimaan lääketoimitukset sunnuntai-iltaan mennessä – Apteekkariliitto: Tilanne on ainutlaatuinen

Oriola pyrkii saamaan lääketoimitustilanteen normaaliksi sunnuntai-iltaan mennessä, lääketukkuri kertoo.

– Se on vakaa tarkoituksemme, meillä on hyvin realistinen suunnitelma. Meillä ei ole normaalisti ihmisiä ollenkaan töissä viikonloppuisin, mutta nyt teemme koko viikonlopun töitä kahdessa vuorossa ja teemme samalla toimituksia asiakkaille. Uskomme, että sitä kautta pääsemme normaaliin tilanteeseen lääketoimitusten osalta sunnuntai-iltaan mennessä, kertoo Oriolan toimitusjohtaja Kimmo Virtanen.

Apteekkariliiton tänään teettämään kyselyyn vastanneista apteekkareista reilut 60 prosenttia kertoi, että Oriolan jakelemista lääkkeistä on edelleen pulaa. Pulaa on muun muassa insuliineista, aivoveritulppia ehkäisevästä Asasantinista, reumalääke Humirasta, kilpirauhaslääke Thyroxinista ja verenohennuslääke Marevanista.

– Insuliini on varmasti se kaikkein kriittisin. Oriola kertoi palaverissa, että he ovat tehneet hartiavoimin töitä, että insuliinit saadaan toimitettua niihin apteekkeihin joista ne puuttuvat. Vaikeaa näitä on kuitenkin arvottaa, mikä on kaikkein kriittisin, Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

Kyselyyn vastasi yli 400 apteekkaria liiton liki 600 apteekkarista. Noin 20 prosenttia heistä kertoi saaneensa Oriolalta tilaamansa hätätilaukset kokonaisuudessaan. Kostiaisen mukaan nyt poikkeustilanteessa hätätilauksiksi on laskettu myös tavallisia reseptilääketilauksia.

Ongelma on valtakunnallinen

Kostiainen painottaa, että hamstraukseen ei ole syytä.

– Ongelmassa on kyse siitä, ettei lääkkeitä ole saatu toimitettua apteekkeihin, eikä siitä, ettei maassa olisi tarpeeksi lääkkeitä.

Oriolan Virtanen huomauttaa, että Oriola on toimittanut keskiviikon ja torstain aikana enemmän lääkkeitä kuin lääketilauksia on tullut, jotta tilanne saataisiin normalisoitumaan.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tietojen mukaan lääketilanne sairaala-apteekeissa on hallinnassa, mutta yksittäisten apteekkien suhteen alueellisia eroja on paljon. Kostiaisen mukaan pulaa on esimerkiksi Turun, Jyväskylän, Joensuun ja Pohjois-Suomen alueilla.

– Ongelma on ollut valtakunnallinen, mutta erityisesti näiltä alueilta on tullut tietoja.

Kostiainen sanoo kyseessä olevan ainutlaatuisen tilanteen.

– Olen ollut alalla 25 vuotta, enkä muista tällaista tilannetta olleen koskaan. Joskus kovina pakkastalvina lääkkeitä on jäätynyt matkalla tukuista apteekeille lähinnä Pohjois-Suomen runkokuljetuksissa. Ne ovat koskeneet yksittäisiä, rajoitettuja alueita. Tämä tilanne on ihan ainutlaatuinen, ainakin lähihistoriassa.

Uusi tietojärjestelmä aloitti ongelmat

Lääkejakelun ongelmat alkoivat, kun Oriola uudisti tietojärjestelmiään.

– Lääkealalla on käytäntö, että tilaus toimitetaan 24 tunnissa asiakkaalle, ja uuden järjestelmän aikana emme ole koko ajan pystyneet siihen. Se johtuu nimenomaan siitä, että uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyy hitautta. Käynnistysvaikeuksia, Oriolan toimitusjohtaja Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan maanantaina käyttöönotetun järjestelmän suorituskyky on parantunut viikon aikana, eikä odotettavissa ole enää ainakaan suuria ongelmia.

– Tällaisessa ohjelmistossa voidaan tarvita pieniä ohjelmistokorjauksia, mutta kokonaisuudessaan järjestelmä kyllä toimii. Emme osaa odottaa muita ongelmia.