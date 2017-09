Kuusamo XXII Nature Photo -kilpailuun lähetettiin yli 1500 kuvaa - voittajat julki

- Naisten kasvanut kiinnostus luontokuvaukseen näkyy myös Kuusamo Nature Photo -kuvakisan osallistujien joukossa. Ulkomaalaisia luontokuvaajia vierailee Suomessa vuosittain tuhansia, mutta vielä ei heitä nähty aivan terävimmässä kärjessä, tiedotteessa kerrotaan.

Luomusarjassa linnut olivat edelleen vahvasti edustettuna kuvatarjonnassa. Maisemakuvat sekä nisäkäskuvat olivat seuraavaksi suosituimmat kuvauskohteet.

- Vedenalaiskuvia oli jätetty tämän vuoden kisaan runsaasti, mikä kielii uudenlaisen tekniikan käyttöönotosta ja halusta kuvata erilaisia kuvia. Kasvi- ja hyönteiskuvien määrä oli hienoisessa laskussa.

Luonnontaidetta sarjassa oli runsaasti vaikuttavia kuvia, joissa oli annettu mielikuvituksen lentää laadukkaalla ja innovatiivisella tavalla, tiedotteessa todetaan.

- Takavuosien Photoshop-kikkailusta on menty valovuosia eteenpäin, ja enemmistö kuvaajista osasi hyödyntää hienosti kameroiden uusia teknisiä mahdollisuuksia, toteaa tuomaristo.

Tuomaristossa olivat ammattiluontokuvaajat Paavo Hamunen, Mika Honkalinna ja Olli Lamminsalo sekä vaihtuvana tuomarina kuvataitelija Jenni Marttila.

Instagram #luonnnonkoordinaatit -sarjan tuomaroinnista vastasi valokuvaaja Konsta Punkka (kuvassa).

Alla sarjojen palkitut ja tuomariston perustelut:



LUOMU



1. Ahvenet juhannuskoivulla: Mikko Saareila



Kuvan lähisävyt luovat viileän harmonisen värimaailman. Kultaisen leikkauksen mukaan sommiteltu aihe tuo jännitettä kuvaan ja kuva-ala on hyvin täytetty. Ahventen asento synnyttää liikkeen vaikutelmaa ja oksisto sekä pohjan liekopuut hieman sameahkossa, mutta upeassa turkoosinvihervässä vedessä tuovat hienon syvyysvaikutelman.



2. Kilpajuoksu: Tuomo Björksten



Vaikka sommittelu on symmetrinen, on kuva äärimmäisen dynaaminen ja intensiivinen. Taustan hehkuvat värit korostavat upeasti vauhdikasta tapahtumaa etualalla. Kiinnostava kuvakulma tarjoaa yllätyksiä katsojalle.



3. Wings at sunrise: Jose Pesquero



Rytmikäs kuva kierrättää katsetta kuvapinnan halki. Valot ja varjot, pehmeät ja terävät muodot sekä eri suuntaiset linjat luovat upean kontrastisen kuvan. Yhtenäinen sävymaailma luo puolestaan harmoniaa kuvaan.



4. Ruokapöytä: Mikko Saareila



Vedenalaisessa kuvassa on hurja tunnelma. Ennennäkemätön tilanne rapujen maailmasta. Tumma reunus painostaa kuvaa, mutta valonlähde kuljettaa katseen itse aiheeseen. Vedenalainen pääkohde ja vedenpäällinen maailma muodostavat kiehtovat rinnakkaistasot.



5. Varhainen herätys: Markku Teiramaa



Tilanne ja olosuhteet hienosti kohdillaan eli kuvaaja ollut oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Karhun lumisateinen hahmo leikkautuu hienosti irti taustasta ja onnistuneen sommittelun täydentää kotkien hahmot taustalla. Kuvaan on jätetty tilaa liikkeelle. Viileä sävymaailma sopii melkein abstraktin kuvan mystiseen tunnelmaan erinomaisesti.



5. Secret observer: Alexandra Wünsch, tuomariston kunniamaininta



5. Yöllinen vaeltaja: Krista Ylinen, tuomariston kunniamaininta



LUONNON TAIDETTA



1. Bokskogen: Jens Lax



Puunrungot luovat unenomaiseen kuvaan epäsäännöllisen rytmin ja vauhtia leikkisään kuvaan. Kuvan värimaailma on herkullista kylmien ja lämpimien sävyjen iloittelua. Katse kulkee puusta toiseen etsien…



2. Halkeama: Tarja Heikkilä



Graafinen otos. Dynaaminen kuva, jossa jännittävä sommittelu. Pystysuuntainen kuvapinta tukee pystysuoria linjoja. Mustavalkoisuus korostaa symmetriaa. Suuri kontrasti luo jännittäviä tiloja. Näkymä muuttuu koivunrungosta kapeaan maisemaan vaihdellen.



3. Orange tree: Anto Raali



Mustavalkoinen ja värillinen sekoittuvat abstraktiksi maisemaksi, jossa oranssi puu hehkuu hienostuneesti värittömän seasta. Jyrkkä kontrasti mustavalkeassa puussa tuo sen kuvan etualalle ja uusi lumi piirtää oksiston hyvin esille.. Särestöniemimäinen tekstuuri.



4. Hahmo: Ilpo Kuparinen



Kolme tummaa, värikylläistä aluetta luovat kuvalle kasvot ja jännittävää syvyyttä. Lämminsävyiset juonteet muutoin kylmäsävyisessä ja koleatunnelmaisessa kuvassa tuovat kontrastia kuvaan ja lämpöä kasvoille. Kuvaajalta hyvä oivallus.



5. Ontto hymy: Jorma Paasi



Kiiltävät pinnat ja täysin musta tausta luovat jyrkän kontrastin. Diagonaalinen sommittelu luo jännitettä kuvaan joka on kuin suoraan scifi –maailmasta erikoisine väreineen. Todella voimakas ja hätkähdyttävä otos.



5. Metsäpalon jäljiltä, tuomariston kunniamaininta



Risuverhon sisässä hehkuvat havut. Hennot vastasävyt luovat harmoniaa rytmikkääseen kuvapintaan, korostaen toisiaan.



5. Huurre metsä, tuomariston kunniamaininta



Viileän herkullinen sommitelma. Paljon erilaisia tekstuureja ja sävyjen harmoniaa. Pieni kylläisyysvaihtelu korostaa kuvan eri osia. Abstraktia taidetta koillismaalaisesta taigametsästä talvella.



PARAS KUUSAMOSSA OTETTU KUVA



1. Razor sharp: Markku Teiramaa



Terävä kuva kuin linnun nokka. Katse kiinnittyy vahvasti kuvan ainoaan väriläiskään, luoksetyöntyvään punaiseen. Terävä nokka kuljettaa katseen runkoa pitkin pois ja takaisin lintuun. Jyrkkä sommittelu toimii ja jättää tilaa katseelle. Kuusamolaisen metsän perushahmoja.



PARAS KANSALLISPUISTOSSA OTETTU KUVA



1. Aita: Jari Ilmonen



Etualan lämmin ja taustan viileä sävy tuovat kuvaan kaivattua syvyyttä. Hieno sateenvarjomainen sädekimppu korostaa pohjassa kulkevaa rytmikästä aitamaista sommitelmaa, ilmeisesti esihistoriallinen kalanpyydys, jota pitkin katse kulkee kuvapinnan poikki.



INSTAGRAM #LUONNONKOORDINAATIT



1. Save the last dance for me: Sari Hassinen



Hauska hetki taltioitu. Kuvaaja ollut kameransa kanssa juuri oikeaan aikaan paikalla. Pitkään aikaan kiinnostavin kojukarhukuva mitä on tullut vastaan.