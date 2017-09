Taksien verohuojennuksen poisto jälleen esillä - Taksiliitto: lisäisi halpojen dieselien tuontia Saksasta

Edellisen kerran autoveron huojennuksen poistosta keskusteltiin kiivaasti kolme vuotta sitten, jolloin veroetu lopulta puolitettiin.

Valtiovarainministeriössä valmisteltava taksien autoveron huojennuksen poistamisesitys kytkeytyy liikenne- ja viestintäministeriön liikennekaareen, jossa taksikiintiöt poistuvat ja kuka tahansa taksiluvan saanut yritys tai yksityishenkilö voi ajaa taksia.

- Tähän saakka autoveron alennus on kohdistunut kiintiöihin, mikä on rajannut huojennuksen hakijoiden määrän. Lisäksi se on kohdistunut täysipäiväisesti taksiliikenteessä oleviin autoihin. Jatkossa verotuki olisi avoinna kaikille, joilla on taksilupa, ja tukimäärä lähtisi nousemaan, perustelee esitystä neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen valtiovarainministeriöstä.

Teräväisen mukaan jatkossa taksiluvan saaneiden autot eivät välttämättä ole pelkästään taksiajossa.

- Osa-aikaiset taksit yleistyvät. Taksiluvan voi myös hankkia, vaikkei ikinä harjoita taksitoimintaa.

"Ei pelkoa väärinkäytöksistä"

Taksiliitto vastustaa ankarasti suunniteltua verohuojennuksen poistoa.

- Kyllä se on yllätys. Myös pienet taksit kilpailevat samoilla henkilökuljetusmarkkinoilla autoverottomien linja-autojen kanssa. Pienet taksit ovat jo nyt, mutta erityisesti tämän esityksen mennessä läpi, raskaimmin verotettuja ammattiliikenteen autoja. Markkinaehtoisuus ei toimi, jos yhtä liikennevälinettä verotetaan oleellisesti voimakkaammin kuin muita, perustelee Suomen taksiliiton 1. puheenjohtaja Kai Andersson.

Anderssonin mukaan pelko huojennuksen väärinkäytöksistä on turha.

- Luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen ajoneuvojen vakuutusmaksu on vähintäänkin 1 500-2 000 euroa kalliimpi kuin muiden autojen. Lisäksi taksiluvan hankkimisesta ja uusimisesta tulee kustannuksia. Ei kenenkään kannata hakea taksilupaa vain saadakseen autoveron huojennuksen, kuittaa Andersson.

Mikäli autoveron huojennus poistetaan, sen jälkeen Suomeen haetaan Anderssonin arvion mukaan takseiksi halpoja dieseleitä Saksasta.

- Lisäksi autoja käytettäisiin pitempään, jolloin uutta ympäristöystävällistä teknologiaa saataisiin entistä hitaammin maanteille. Myös isot tilataksit saattaisivat yleistyä, vaikka taksien keskimatkustajamäärä on alle kaksi henkeä, eikä sekään olisi ympäristösyiden vuoksi järkevää, muistuttaa Andersson.

Teräväinen korostaa, että kysymyksessä on vasta valmistelussa oleva esitys, ja se voi vielä muuttua.

- Esitys on hyvin pitkälle valmisteltu ja lausuntokierros on juuri päättynyt. Se, missä muodossa esitys annetaan eduskunnalle, riippuu poliittisista päätöksistä, sanoo Teräväinen.

Valtioneuvoston kanslian syyskauden lainsäädäntösuunnitelman mukaan laki autoveron muuttamisesta pyritään saamaan eduskuntaan lokakuun puolivälissä.