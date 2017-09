Huijareiden epäillään tehtailevan petoksia yritysten nimillä – "Järjestäytynyt rikollisuus rantautunut peruspetoksiin"

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien ihmisten epäillään tekevän tuhansien eurojen arvoisia petoksia eri yritysten nimissä pääkaupunkiseudulla, kertoo poliisi. Poliisin tietoon on tullut vuoden 2016 loppupuolelta asti kymmeniä tapauksia.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Hannu Kortelaisen mukaan petosten takana epäillään olevan liivijengin, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin.

– Petoksella tilattua omaisuutta on löytynyt järjestäytyneen rikollisuuden tiloista ja järjestäytynyttä rikollisuutta lähellä olevia ihmisiä on ollut bulvaanihommissa eli noutamassa näitä tilauksia. Tällä perusteella on päädytty siihen, että järjestäytynyt rikollisuus on rantautunut myös peruspetoksiin, Kortelainen kertoo.

Kortelaisen mukaan rikosomaisuutena saadun hyödyn arvellaan tässä vaiheessa olevan satojatuhansia euroja.

– Huijattuja yrityksiä on varmaan parisenkymmentä, jos ei enemmänkin. Tiedotimme tästä ennaltaehkäisevässä mielessä, etteivät yrityksen menisi näihin juttuihin.

Asiakaslahjoja tai uusia hankintoja henkilöstölle

Poliisi kertoo huijareiden esittäytyvän yrityksen edustajaksi, joka tilaa esimerkiksi suuren määrän puhelimia, tietokoneita, ravintolisiä, lahjakortteja tai palveluita. Tilauksille keksitään usein peitetarina, jonka mukaan kyseiset tuotteet hankitaan yrityksen henkilöstölle tai asiakaslahjaksi.

Tilaukset tehdään puhelimitse prepaid-liittymästä tai sähköpostitse. Sähköposti on usein gmx.com-päätteinen.

– Petostilauksia varten on tehty edustetun yrityksen nimissä valheellisia verkkosivuja, joilla pyritään hämäämään kohdeyritystä. Yrityksen taustan tarkistamisessa internetissä kannattaakin olla huolellinen, Kortelainen kertoo.

Yrityksiä kehotetaan valppauteen

Poliisin mukaan petostilauksia pyydetään toimittamaan eri osoitteisiin. Yrityksen työntekijäksi esittäytyvä huijari voi myös noutaa tuotteet huijattavasta yrityksestä tai sen myymälöistä.

Rikoksesta epäiltynä on Kortelaisen mukaan muutamia tuotteita noutaneita ihmisiä. Hänen mukaansa on luultavaa, että petosten organisoijat ovat eri ihmisiä kuin tilauksia noutavat ja "kasvonsa polttavat" ihmiset.

Kortelainen kehottaa yrityksiä olemaan valppaana, jos kuvaillun kaltainen tilaus sattuu kohdalle. Kortelainen suosittelee annetun puhelinnumeron omistajan tarkistamista numerotiedustelusta. Myös tilauksen oikeellisuus kannattaa varmistaa siltä yritykseltä, jonka nimissä tilaus tehdään.

– Pieni vaiva tilauksen varmistuksessa säästää tuhansien eurojen taloudelliselta vahingolta.

Tapauksia tutkitaan törkeinä petoksina, petoksina ja petoksen yrityksinä.