Maavoimien komentaja: Kansainvälinen yhteistyö lisääntyy

Maavoimien komentajan Petri Hulkon mukaan kansainvälinen yhteistyö on lisääntymässä Maavoimissa. Lähin kumppani on Ruotsi, jonka kanssa on laadittu lähivuosille tarkka suunnitelma harjoitusyhteistyöstä.

Kenraalimajuri Hulkon mukaan yhteisenä tavoitteena on kasvattaa toisen maan alueella pidettäviin harjoituksiin osallistuvien joukkojen kokoa joukkue- ja komppaniatasolta aina pataljoonan kokoisiin vieraileviin osastoihin. Ensi viikolla Ruotsissa alkavaan Aurora 17 -harjoitukseen osallistuu Porin prikaatin kansainvälisen valmiusjoukon jääkärikomppania, Maavoimien kuljetushelikoptereita sekä esikuntaupseereita. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Maavoimat on mukana Ruotsin pääsotaharjoituksessa. Mukana ovat Suomesta myös Meri- ja Ilmavoimat, joiden toimintaan kansainvälisyys on totuttu helpommin liittämään. – Jokainen ymmärtää, että maavoimat ovat vähän kankeampia liikkeissään. Ne ovat ensinnäkin suuremmat, ja tällaiset rajat ylittävät harjoitukset, jotka ovat merellä ja ilmassa kohtuullisen yksinkertaisia järjestää, ottavat maa-alueilla enemmän aikaa, Hulkko kuvaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kansainvälisen yhteistyön olevan maajoukoille vähemmän tärkeää, pikemminkin päinvastoin. Harjoitukset antavat muiden maiden joukoille kuvan suomalaisten osaamisesta ja toisaalta lisäarvoa Suomen omaan koulutukseen. – Toinen ulottuvuus on sitten se, että jos emme harjoittele kahden- ja monenkeskisesti, niin emme voi kyllä odottaa, että kriisitilanteessa joku tulisi tänne meidän avuksi, Hulkko painottaa. Harjoituksissa todettu yhteistoimintakyky on hänen mukaansa ehdoton edellytys avun vastaanottamiselle. – Tämä korostuu erityisesti maavoimien osalta, koska niiden toimintatavat ovat eri mailla aika erilaisia, Hulkko perustelee. Suomen Maavoimissa kansainvälinen toiminta on koskettanut toistaiseksi muita enemmän muutamaa joukko-osastoa. Hulkon mukaan kaikille joukoille on kuitenkin määrätty yhteistyövastuita kansainväliseen toimintaan liittyen. – Se koskettaa ihan kaikkia ja laajenee koko ajan, komentaja vakuuttaa.