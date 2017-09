Keskusrikospoliisi (KRP) on antanut riskiluokituksen kymmenille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ihmisille, joita ollaan poistamassa maasta, kertoo Keskisuomalainen . Riskihenkilöitä on kuitenkin alle sata, sanoo lehdelle KRP:n päällikkö. Hänen mukaansa lisäksi on turvapaikanhakijoita, joiden riskiluokitus vaatii tarkempaa analyysia.