Huhtasaari: Kaipaan kekkosmaista johtajaa, joka sanoo, että Suomen turvallisuus menee kaiken muun edelle

Laura Huhtasaari ei halua hyssytellä ja olla hiljaa.

– Maahanmuutto-ongelmien keskellä sanotaan, että "hyss, hyss, ei nyt olla vihaisia", perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja presidenttiehdokas ihmettelee.

– Minä sen sijaan olen vihainen, erittäin vihainen – esimerkiksi siitä, mitä Turussa tapahtui. Kaipaan tässä tilanteessa kekkosmaista johtajaa, joka astuu esiin ja sanoo jämäkästi, että kaikki tutkitaan. Presidentti Urho Kekkosessa oli se hyvä puoli, että hän totesi kansan turvallisuuden ja hyvinvoinnin menevän kaiken muun edelle.

Huhtasaaren mielestä Turun puukotus olisi voitu estää helposti.

– Ei olisi tarvittu muuta kuin käyttää tekijän profiilista tietoa, joka oli olemassa. Nyt ei käytetty. Mitä me tehdään tiedolla, joka ei johda mihinkään?

Huhtasaari kritisoi suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa naiiviksi.

– Miksi me päästämme maahan ihmisiä, joista emme yhtään tiedä, mitä he ovat?

Huhtasaari on kiivas ja energinen puhuja, joka kulkee vakaasti omia polkujaan. Hän on kreatonisti, joka uskoo luomiskertomukseen. Tieteen perusteellisesti todistama evoluutioteoria ei häntä vakuuta.

– Mielestäni se ei ole täysin aukoton. Minä uskon, että todellisuus on luotu, mutta miten Jumala on sen tehnyt, sitä en minä eikä kukaan muukaan ihminen voi koskaan selittää, Huhtasaari sanoo.

Hän on saanut vakaumuksensa johdosta niskaansa täyslaidallisen kritiikkiä.

– Haluan kysyä, onko meillä enää tässä maassa uskon- ja vakaumuksen vapautta. Eihän meillä ole sitä, jos ihminen ei saa tulkita Raamatun viitekehyksen kautta, onko todellisuus luotu vai ei, Huhtasaari toteaa.

– Toinen hyvä kysymys on se, saako tässä maassa enää olla isänmaallinen ja kansallismielinen.