Saimaannorpan suojeluun miljoonaluokan yksityislahjoitus

Saimaannorpan suojelua tukeva Nestorisäätiö on saanut merkittävän lahjoituksen. Säätiön perustaja, metsänhoitaja Arto Frey, on lahjoittanut säätiölle osakesalkun, joka on reaaliarvoltaan peräti yli neljä miljoonaa euroa.

– Haluan edistää Saimaan järviluonnon monimuotoisuuden vaalimista, siinä tavoitteet ja haasteet eivät lopu koskaan. Saimaannorpan ja koko sen elinympäristön suojelun lisäksi toivon lahjoituksen edistävän myös Saimaan uhanalaisten lohikalojen suojelua, Frey kertoo.

Nestorisäätiön hallituksen puheenjohtajan Tuula Kurikan mukaan lahjoitus on saimaannorpan suojelun kannalta todella merkittävä.

Nestorisäätiö on vuonna 2000 perustettu yksityinen säätiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea saimaannorpan suojelutyötä norpan elinehtojen turvaamiseksi ja parantamiseksi sekä tukea siihen liittyvää tutkimustyötä.