Sinkkutaloudet yleisimpiä EU:ssa

Kolmannes kaikista kotitalouksista EU-maissa on yhden hengen talouksia. EU:n kaikkiaan 220 miljoonasta kotitaloudesta sinkkutalouksia on reilut 72 miljoonaa. Tieto käy ilmi EU:n tilastoyksikön Eurostatin tuoreesta tilastojulkistuksesta.

Suurin sinkkutalouksien osuus on Ruotsissa, jossa jo yli puolet kotitalouksista on yhden hengen talouksia.

Suomessa sinkkutalouksien osuus on neljänneksi suurin EU-maista; Suomessa hieman yli 40 prosentissa kotitalouksista asuu vain yksi henkilö. Ruotsin ja Suomen ohella EU:n kärkinelikkoon sinkkutalouksien osuudessa yltävät Liettua ja Tanska.

Kaikkein pienin sinkkutalouksien osuus on Maltalla, jossa viidennes talouksista on yhden hengen talouksia.

Toiseksi yleisin kotitalouden muoto EU-maissa on lapseton kahden hengen talous, joita kotitalouksista on neljännes. Kahden aikuisen muodostamien talouksien osuus on EU-maista suurin Suomessa, 32 prosenttia kotitalouksista.

Vasta kolmanneksi yleisin kotitalouden muoto on lapsiperhe, joita on EU-maiden kotitalouksista viidennes.

Yksihuoltajatalouksien osuus kotitalouksista on suurin Tanskassa, yhdeksän prosenttia kotitalouksista. Alhaisin se on Suomessa, Kreikassa ja Kroatiassa, joissa Eurostatin tilaston mukaan vain kaksi prosenttia talouksista on yksinhuoltajatalouksia.

Suomessa miesten yksinasuminen yleistyy

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli 1,1 miljoonaa yksinasuvaa vuoden lopussa. Näistä miehiä oli 46 prosenttia. Yksinasuvien miesten määrä on tuplaantunut kahdessa vuosikymmenessä.

Viime vuonna miehet olivat enemmistönä 25-54-vuotiaiden yksinasuvien ikäryhmässä. Yli 250 000 yksinasuvasta 25-54-vuotiaasta miehestä suurin osa oli naimattomia ja 17 prosenttia eronneita. Lähes 70 prosenttia heistä asui maaseutumaisissa tai taajaan asutuissa kunnissa.

Yksinasuvia naisia on samassa ikäryhmässä lähes 100 000 vähemmän.

Yli 55-vuotiaista yksinasuvista enemmistö on puolestaan naisia.