Jere Nuutinen on Pohjois-Karjalan Keskustanuorten ehdokas puheenjohtajaksi

Enosta kotoisin oleva Nuutinen asuu nykyään Joensuussa ja opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulussa tradenomiksi.

- Nuutinen on ollut jo pitkään aktiivinen Keskustanuorissa ja on Keskustanuorten liittohallituksen jäsen. Hän on aktiivinen kuntavaikuttaja ja toimii Joensuun kaupunginvaltuutettuna sekä hyvinvointilautakunnan jäsenenä, Pohjois-Karjalan Keskustanuoret tiedottaa lauantaina.

- Koen, että liittomme kaipaa uudenlaista johtajuutta. Kuntavaalien myötä havaitsin monen aktiivitoimijan ylikuormittuvan vaalien aikana, ja haluan ottaa liitossamme vastuun siitä, että vastuuta jaetaan tasaisesti ihmisten mielenkiinnon ja voimavarojen puitteissa, Nuutinen toteaa.

Nuutinen haluaa Keskustanuorten puhuvan enemmän ja avoimemmin tulevaisuuden haasteista.

- Digitalisaatio, automatisaatio ja työn rakenteiden muutokset haastavat meitä suuntaamaan katseemme vahvemmin tulevaisuuteen.

Puheenjohtaja valitaan Joensuun liittokokouksessa 27.-29. lokakuuta.