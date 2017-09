Julkkisterapeutti Maaret Kallio: On eri asia selvitä kuin toipua

Televisiostakin tutulta psykoterapeutilta Maaret Kalliolta, 40, ilmestyy Inhimillisiä kohtaamisia -kirja tässä kuussa. Se käsittelee hyvää elämää itsen ja toisten kanssa.



– Kirjassani keskitytään tutkittuun onnellisuuden ytimeen. Meillä ei ole kuin tämä hetki – se on niin kliseistä mutta silti niin totta, hän kertoo.



Kallion mukaan hyvän elämän peruspilarit ovat sovinnollinen ja tasapainoinen suhde itsensä kanssa, pari hyvää, syvää ja aitoa ihmissuhdetta sekä arvokas elämä.



– Tarkoitan arvokkaalla elämällä sitä, että on sellaisten asioiden äärellä, jotka ovat itselle merkityksellisiä. Esimerkiksi itselle merkityksellisessä työssä jaksaa sinnitellä, vaikka tulisi tylsä kausi.



Kallion mukaan ihmisen psyykkinen vahvuus mitataan erityisesti kriisi- ja ongelmatilanteissa.



– Miten pystyy toimimaan ja toipumaan niissä kohdissa, kun on tehnyt virheitä – joita kaikki meistä tekee – tai kun on hyvin hankalaa ihmissuhteessa tai voimat loppuu. Tämä ei tarkoita sitä, että on superselviytyjä, vaan sitä, miten kykenee käsittelemään eri tunteita, kuten häpeää, ja käymään asioita läpi.



Hän huomauttaa, että on eri asia selvitä kuin toipua.



– Ihmiset yleensä selviävät mutteivät välttämättä toivu. Ja sitten ajan myötä menettää hyvän elämän tuntua, hän sanoo.