Riippuvuutta aiheuttavien särkylääkkeiden käyttö vähenee pikku hiljaa

Riippuvuutta aiheuttavien särkylääkkeiden eli opioidi kodeiinin ja parasetamolin yhdistelmävalmisteen käyttö vähenee hitaasti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean tilastoissa käytön huippu oli vuonna 2009 ja sen jälkeen käyttömäärät ovat tulleet vähä vähältä alaspäin.

Viime vuonna näitä Kela-korvattavia yhdistelmälääkkeitä osti silti noin 270 000 ihmistä. Vaikka käyttö väheneekin, valmisteita määrätään Suomessa edelleen enemmän kuin esimerkiksi läntisissä naapurimaissa.

STT:n haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että kodeiinin ja parasetamolin yhdistelmävalmisteita kirjoitetaan toisinaan liian hölläkätisesti. Professori Hannu Kokki Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että Suomessa käytetään muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen paljon näitä pahimmillaan vaikeaa riippuvuutta aiheuttavia yhdistelmälääkkeitä. Valistusta on ollut tarjolla.

– Kaikessa viranomaistoiminnassa ja muussa on yritetty saada viestiä perille, mutta se on muodostunut tavaksi. On alettu ajatella sitä yleislääkkeenä, mitä se ei missään tapauksessa ole.

Kokki muistuttaa, että yhdistelmälääkkeen teho voi olla arvaamaton. Kaikille se ei tepsi, mutta osalla vaikutus voi olla kuin "lekalla päähän".

Hyvä muistutus

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajan Hannu Halilan mielestä lääkärikuntaa on hyvä muistuttaa yhdistelmälääkkeiden vaaroista.

– Ehkä on ajateltu, että se on turvallinen vaihtoehto. Siinä on kuitenkin riskit, että annos pikku hiljaa nousee ja voi johtaa tarpeeseen käyttää vielä voimakkaampia kipulääkkeitä.

A-klinikkasäätiön päihdesairaalan ylilääkäri Margareeta Häkkinen huomauttaa, että opioidit ovat äkillisen kivun lääkkeitä. Monissa sairauksissa voimakas kipuvaihe kestää yleensä vain vähän aikaa ja kipu vähenee ajan kanssa.

– Ongelmana on, että lääkitystä helposti jatketaan liian pitkään. Ei arvioida sitä, missä vaiheessa kipu helpottaa, ja siitä voi lähteä salakavalasti riippuvuus.

Paljon käytetyt yhdistelmälääkkeet tulivat Kela-korvattaviksi kymmenkunta vuotta sitten. Joissain tilastoissa näkyvät käytön kasvuluvut eivät ole todellisia, vaan kertovat siitä, että eräät valmisteet tulivat korvauksen piiriin ja alkoivat kirjautua Kelan rekistereihin.