Yritys vieraili yli 2300 kodissa - paloturvallisuudessa puutteita

Palovaroittimia on myös asennettu väärin, ja alkusammutusvälineitä puuttuu.

Viranomaisten määräyksen mukaan jokaisessa kodissa ja vapaa-ajan asunnossa tulisi olla riittävä määrä palovaroittimia asunnon kokoon nähden.

Turvallisuusyritys Verisure kertoo vierailleensa yli 2 300 suomalaisessa kodissa.

- Asetuksen mukaisesti jokaisessa kerroksessa pitäisi olla vähintään yksi palovaroitin 60 neliötä kohti, tiedotteessa todetaan.

Palovaroitin olisi hyvä löytyä myös jokaisesta huoneesta, jossa nukutaan.

- Kodinturvakartoitus kuitenkin paljastaa, että enemmistöstä, noin 70 prosentista, kodeista puuttui palovaroittimia makuuhuoneista.

– On erittäin huolestuttavaa, että näin monessa kodissa varoittimia on liian vähän. Tulipalossa vaarallisinta ihmisille on savu. Riittävä määrä toimivia palovaroittimia havaitsee palon pienestäkin määrästä savua ja on halpa henkivakuutus, Verisuren toimitusjohtaja Sami Ranta tuumaa.

Joka viidennessä kodissa palovaroittimia oli sijoitettu väärin. Tyypillisempiä virheitä oli asentaa palovaroitin liian lähelle seinää tai esimerkiksi liian lähelle ilmanvaihtokanavaa.

– Palovaroitin tulisi sijoittaa kattoon vähintään puolen metrin päähän seinästä ja muista esteistä, jotta savu nousee varoittimeen esteettä, Verisuren turvallisuusasiantuntija Tommi Heinimo kertoo.