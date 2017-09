Savon Sanomat: Kuopiolainen Antti on Miamissa myrskyn keskellä - aikoo osallistua tuhojen raivaukseen

Pahin alkaa olla ohi, kertoo Miamista tavoitettu kuopiolainen Antti Karjalahti Savon Sanomille. Karjalahti vietti sunnuntain kahden suomalaisen ystävänsä kanssa Little Haitin kaupunginosassa kivisessä omakotitalossa.



Karjalahden mukaan myrsky alkoi yltyä sunnuntaina aamupäivällä paikallista aikaa ja oli hänen arvionsa mukaan huipussaan puoliltapäivin. Jotakin tuulen voimakkuudesta kertoo se, että välillä sisällä turvassa olleiden suomalaisten korvat menivät välillä lukkoon, kun ilmanpaineen vaihtelut olivat rajuja.



Myös vettä tuli pitkin päivää rajuina kuuroina.



– Mutta ei määrällisesti lopulta kovin paljoa. Kadut toki tulvivat edelleen, sunnuntaiyönä paikallista aikaa eli maanantaiaamuna kello seitsemältä Suomen aikaan tavoitettu Karjalahti kertoo.



– Toki myrskyn jälkeisistä uusista tulvista on myös annettu varoituksia.



Kun myrsky hellitti Miamissa illalla, Karjalahti kävi kävelyllä tarkastamassa lähialuetta. Kaduilla liikkui tuolloin muitakin ihmisiä ja autoja.



– Isompia tuhoja ei näkynyt, ainoastaan yksi auto oli jäänyt isomman oksan alle.



– Myrsky on repinyt puita palasiksi. Siis ei kaatanut, vaan oksat ovat repeilleet irti. Tuuli on ikään kuin painanut ylhäältä alaspäin, ei sivulta, Karjalahti kuvailee näkemäänsä.



– Kaupunki ei varmaan ole ollut koskaan näin pimeä. Yhtäkään valoa ei näy nyt yöllä missään. Ulkonakin on välillä todella pitkään hiljaista.



Maanantaiaamuna suomalaiset aikovat pyrkiä sään salliessa läheiseen hotelliin, jossa on mahdollisesti tarjolla sähköä ja ruokaa. Paluusta Suomeen seurueella ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta oletus on, että perjantaina lähtisi lento kohti kotimaata.



– Itselläni on ennen lentoa suunnitelmissa lähteä vapaaehtoisesti raivaamaan tuhoja, kunhan myrsky hellittää, ja paikallinen vapaaehtoisjärjestö saa toiminnan organisoitua. Ihmisiä on jo pyydetty ilmoittautumaan vapaaehtoisiksi.



