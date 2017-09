Kauppalehti: Pohjoiskarjalaiset yritykset lähtivät taisteluun salakalastusta vastaan

Lehden haastattelema polvijärveläinen rakennusalan yrittäjä Markku Surakka on pannut pystyyn kampanjan, jossa yrityksiltä kerätään tukea kalastuksenvalvontaan.

- Soittelin autolla ajaessa muille yrittäjille ja kyselin lähtevätkö mukaan. Innostusta oli, ja tästä se on itsestään rullannut eteenpäin. Itse laitoin tavallaan vain pallon pyörimään, Surakka sanoo lehdelle.

Yrityksiltä on tullut kampanjaan sekä valvontatyöhän liittyviä varustelahjoituksia että suoraa rahallista tukea. Tähän mennessä rahalahjoituksia on tullut yrityksiltä jo noin 20 000 euroa.

- Kaikki tämä tuki on tuntunut äärettömän hyvältä, sillä valvontaan liittyviä töitä on ollut niin paljon, että kamelin selkä on kyllä katkennut, toteaa lehden haastattelema kalastuksenvalvoja Sami Kurenniemi Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksesta.

Salakalastus ja erityisesti Pielisjoella tapahtuva uhanalaisen järvilohen salakalastus nousi keskusteluun loppukesästä, kun kävi ilmi, että salakalastuspuuhissa oli ollut mukana myös joensuulaislähtöinen liigakiekkoilija.

Ensimmäisenä yritysten tukikampanjasta kertoi Yle.

