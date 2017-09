Saako syytetty peittää kasvonsa oikeudessa? - Professori vastaa

Kansalaisia närästää se, etteivät syytetyn penkillä olevat rikoksesta epäillyt suostu näyttämään kasvojaan vaan piiloutuvat hupun tai karvalakin taakse. Yleensä menettelyä pidetään jopa raukkamaisena, semminkin jos rikokset ovat olleet vakavia ja törkeitä.

Miten asia on, saako kasvot peittää Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen?

- Laki vaikenee. On kuitenkin katsottu, että syytetty saa peittää kasvonsa kuvaamisen ajaksi. Tämä oikeus on itse asiassa kaikilla jutun asianosaisilla ja myös todistajilla.

- Sen jälkeen voisi ajatella sovellettavan oikeudenkäymiskaaren 14. luvun säädöstä, joka kieltää sopimattoman käyttäytymisen oikeudessa. Tuomarit tulkitsevat säännöstä vaihtelevasti: toiset käskevät ottaa hatun pois, toiset eivät. Tuomarin käskyn noudattamatta jättäminen voi johtaa järjestyssakon määräämiseen, Tolvanen jatkaa.

Käräjäsaliin ensikäsittelyyn tuotu lain on silmissä epäilty.

- Kyseessä on tosiaan epäilty. Senkin vuoksi on katsottu, että kasvot voi peittää silloin, kun ennen varsinaisen käsittelyn alkua kuvataan. Tämä on johdettavista jo syyttömyysolettamasta. Asian käsittelyn aikana kasvojen peittämisen ei pitäisi olla sallittua, Matti Tolvanen korostaa.

Muuttuuko tilanne, kun tuomari lukee tuomion ja iskee nuijan pöytään: epäillystä tulee tuomittu. Onko silloin sallittua peittää kasvot?

- Kasvojen peittämiseen ei voida puuttua tässäkään vaiheessa, ellei tuomari pidä kasvojen peittämistä sopimattomana käyttäytymisenä. Kuvaamisen ajaksi saa kasvot ilman muuta peittää. Kenelläkään ei ole velvollisuutta alistua kuvattavaksi paitsi tietysti silloin, jos otetaan kuvia esimerkiksi poliisin rekisteriin. Tiedotusvälineilläkin on aika ahtaat säännöt siitä, milloin tuomitun kuva julkaistaan. Toki tämä rajoitus ei koske vakavista rikoksista tuomittuja, Tolvanen pohdiskelee.