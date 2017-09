SK: Turun puukkoiskun alkuperäinen kohde oli varusmies

Lännen Media uutisoi eilen, että epäilty puukkoiskijä aikoi iskeä sotilaskohteeseen Turussa. Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Olli Töyräs ja KRP:n päällikkö Robin Lardot eivät vahvistaneet tietoa Lännen Medialle.

STT:n tänään tavoittama Töyräs ei kommentoinut Suomen Kuvalehden eikä myöskään Lännen Median tietoja. Myöskään Lardot ei kommentoinut asiaa.

– Tekijä on varmasti pohtinut vaihtoehtoisia kohteita, ja kaksi niistä on tiedossa. Me emme kommentoi, mitkä ne vaihtoehdot olisivat voineet olla, Lardot sanoi.

"Sotilaskohde voidaan ymmärtää monella tavalla"

Epäilty puukottaja asui Turussa Pansion vastaanottokeskuksessa. Lännen Media nosti esiin uutisessaan, että se sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä Pansion laivastotukikohdasta. Lännen Media ei kuitenkaan jutussaan sanonut, että kohde olisi ollut tämä.

Turussa sijaitsee myös esimerkiksi Merivoimien esikunta. Merivoimien tiedotuspäällikkö Annele Apajakari ei keskiviikkona kommentoinut, onko poliisi ollut puukotusjutun tutkinnassa yhteydessä Merivoimiin. Hän kuitenkin muistutti yleisellä tasolla, että sotilaskohde voidaan ymmärtää monella tavalla. Se voi tarkoittaa paitsi paikkaa myös esimerkiksi ajoneuvoa, ilma- tai vesialusta, esinettä tai joukkoa, hän listasi.

Poliisilla on ollut käsitys, että puukkoiskun pääepäilty olisi jatkanut tuhojaan niin pitkään, että poliisi mahdollisesti tappaa hänet.

– Näyttää tällä hetkellä siltä, että Isisin propagandaan perehtynyt epäilty haki marttyyrikuolemaa. Se on oletettavasti syy, että järjestöt eivät ole ottaneet nimiinsä tekoa, koska epäilty jäi henkiin, Lardot kertoi sisäministeriön tilaisuuden yhteydessä.

Poliisilla on hallussaan epäillyn tekemä manifesti. Poliisin mukaan se oli alun perin kirjoitetussa muodossa ja epäilty luki sen tallenteelle. Hän julkaisi videomanifestinsa juuri ennen tekoa pikaviestipalvelussa.

Turun torilla viime kuussa tapahtuneissa puukotuksissa kuoli kaksi suomalaista naista ja haavoittui kahdeksan ihmistä. Haavoittuneista kuusi on naisia ja kaksi miehiä.