Suomalaismies sai ylinopeussakot Unkarista - vaikkei ollut koskaan edes käynyt maassa

Ei arvannut kiteeläinen Pekka Havukainen, mitä oli odotettavissa, kun elokuun loppupuolella kävi hakemassa kirjatun kirjeen postissa.

Kirjeessä oli monta sivua tekstiä sekä unkariksi että huonosti suomennettuna. Kun sitä oikein moneen kertaan lukemalla luki, ymmärsi, että tämähän on sakotuskirje Unkarin poliisiviranomaiselta.

Kirjeessä kerrotaan, että Havukaiselle rekisteröity auto olisi ajanut 170 kilometriä tunnissa moottoritiellä, jossa on 130 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Auton merkki ja rekisterinumero täsmäsivät Havukaisen omistamaan autoon. Merkilliseksi asian tekee sen, ettei Havukainen tai hänen autonsa ole koskaan käynyt Unkarissa.

Ylinopeussakko on suuruudeltaan 45 000 Unkarin forinttia, noin 147 euroa, ja se määrättiin maksamaan tietylle tilille.

Lähetystöneuvos Endre Szabo Unkarin lähetystöstä ryhtyiselvittämään tapausta. Kävi ilmi, että automaattisen kameravalvonnan kuvassa on vaalea auto, jonka rekisterinumero on sama kuin Havukaisen autossa. Kuva on niin epäselvä, ettei rekisterikilvestä voi erottaa maatunnusta. Myös auton merkki jää arvailujen varaan.

Unkarin poliisi myönsi, että on voinut tapahtua erehdys, sillä samanlaisia kolmen kirjaimen ja kolmen numeron rekisterikilpiä on muissakin maissa.

Endre Szabo sai Havukaisen vakuuttuneeksi siitä, että asiasta on viisasta tehdä valitus kirjeessä annettuun osoitteeseen. Valokuvat todistaisivat, että kyse on eri autoista.

Ellei asiaa ryhdytä oikaisemaan, posti tuo pian Havukaiselle entistä kalliimman maksukehotuksen.

