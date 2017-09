Poliisi varoittaa: Valepoliisiyritykset jatkuneet Itä-Suomessa

Itä-Suomen poliisi varoittaa kansalaisia, että poliisin tietoon on tullut syyskuun aikana jo vajaa kymmenkunta valepoliisi- ja petosyritystä.

"Tuttu" ilmiö on siis jatkunut edelleen, ja Itä-Suomessa tutkintailmoituksia on kirjattu Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelta. Tuoren tapaus on torstailta 14.9. Mikkelistä.

Poliiseina esittäytyvät mies- ja naishuojarit ovat soitelleet pääasiassa vanhuksille ja urkkineet näiden pankkitunnuksia.

Joissain tilanteissa rikoksen uhreille on kerrottu, että henkilön tililtä on siirretty rikollisten toimesta varoja ulkomaille ja nyt näiden rajavarojen takaisin saamiseksi poliisi tarvitsisi pankkitunnuksia.

Tuoreimmat Itä-Suomen tapaukset ovat jääneet yrityksiksi, eivätkä asianomistajat ole menettäneet rahaa.

Poliisi edelleen pyytää ihmisiä erityiseen tarkkaavaisuuteen tämän asian kanssa ja kansalaisten tulee muistaa, ettei poliisi edelleenkään puhelimitse kysele mitään pankkitunnuksiin liittyviä tietoja.