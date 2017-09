Lapsiasiavaltuutettu kyselyn tuloksesta: Siitä pitää keskustella jokaisessa alakoulussa

Kurttilan tiedotteen mukaan tällä viikolla julkistetusta Kouluterveyskyselystä ilmenee, että 4.-5.-luokkalaisista 22,4 prosenttia kokee, ettei heillä ole mahdollisuutta keskustella koulussa mieltä painavista asioista. Pojista tämä osuus on 26,4 prosenttia.

– Tulos on vakava. Se on lasten voimakas viesti kouluosattomuudesta, jolla voi olla kohtalokkaat seuraukset yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin kannalta. Tästä tuloksesta on keskusteltava jokaisessa Suomen alakoulussa lasten kanssa. Meidän aikuisten ei kannata kieltää tulosta tai hakea sille verukkeita. Nyt lasten on saatava sanoittaa, mistä tämä vakava tulos kertoo. Alkuun ei kannata myöskään osoittaa vanhempia. Riippumatta lapsen perhetaustasta on tärkeää, että lapsi tietää ja kokee mahdollisuuden ottaa puheeksi häntä painavat asiat koulun aikuisten kanssa niin halutessaan, Kurttila kertoo tiedotteessa.

Lapsiasiavaltuutettu on esittänyt valtioneuvostolle, että kouluille valmistellaan valtakunnallinen ohjeistus Kouluterveyskyselyn tulosten käsittelyyn yhdessä lasten kanssa.