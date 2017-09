Ministeri Vehviläinen: Mikä maakuntauudistuksessa häiritsee Helsingin kasvua?

- Tällainen luulo on täysin väärä. On myös levitetty väitettä, että hallitus ei ymmärrä kaupungistumista, kun se tekee maakuntauudistuksen. Vakavasti kysyn: mitä tekemistä näillä asioilla on keskenään?

Vehviläisen (kuvassa) mukaan kaupungistuminen on globaali ilmiö ja täyttä totta.

- Se ei vähene maakuntauudistuksen myötä. Ihmiset valitsevat itse, missä asuvat, käyvät töissä, opiskelevat ja viettävät eläkevuosiaan.

Suomen alueelliset erot ovat aina olleet merkittäviä niin elinkeinorakenteen, väestökehityksen kuin taloudenkin mittarein, Vehviläinen kirjoittaa.

- Mikä maakuntauudistuksessa on sellaista, mikä häiritsee esimerkiksi Helsingin kasvua tai kehittymistä kaupunkina? Kaavoitus, kansainvälistyminen, asuntopolitiikka, elinkeinopolitiikka, koulutus ja kulttuuri ovat tiukasti kaupungin työkalupakissa.

Vehviläisen mukaan olisi syytä pohtia, miten julkinen sektori pystyy yhdessä edistämään kestävää kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia Suomessa.

