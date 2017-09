Poliisi pysäytti pakenijan ampumalla Huittisissa – autosta ammuttiin useita kertoja poliisia kohti

Poliisi sai lauantaina kello 18.06 tehtävän, jonka mukaan valtatie 12:ta Tampereen suuntaan ajaa epäilty rattijuoppo.

Poliisi lähti tavoittamaan kyseistä autoa, joka tavoitettiin Nokialla. Autosta ammuttiin välittömästi poliiseja kohti.

Henkilöauto pakeni Nokialta poliisia edelleen Sastamalaan ja Huittisiin ollen hetkittäin kateissa. Poliisia kohti ammuttiin useita kertoja takaa-ajon aikana.

Poliisia ampuneeksi epäilty henkilö saatiin kiinni Huittisissa. Poliisi joutui käyttämään tilanteessa ampuma-asetta.

Epäilty on haavoittunut, ja hänet on kuljetettu sairaanhoitoon. Myös autoa kuljettanut henkilö on otettu kiinni.

Illan aikana liikkuneen poliisioperaation tueksi pyydettiin virka-apuna Puolustusvoimilta panssaroitu ajoneuvo.