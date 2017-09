Aamulehden uusi linjaus lähti valveutuneen lukijan yhteydenotosta

Aamulehden uusi linjaus sukupuolittuneiden termien poistamisesta lähti lukijan yhteydenotosta, kertoo vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

– Noin viikko sitten yksi lukija otti yhteyttä ja kirjoitti fiksun ja kriittisen tekstin, missä hän pohti kielen sukupuolittuneisuutta ja termejä. Me alettiin puhua asiasta artikkelitoimituksessa ja ajateltiin, että tehdään asiasta kolumni. Sitten mietittiin vähän pitemmälle ja tultiin siihen tulokseen, että voitaisiin tehdä tästä pääkirjoitus ja linjaus, Jokinen kertoi STT:lle.

Toimitusta ohjeistettiin asiasta perjantaina ja pääkirjoitus julkaistiin lauantai-iltana.

– Kielen sukupuolittuneisuutta ei aina tule oikein ajateltua. Kun ajattelee tarkemmin, niin on hirveästi arvottavia ja sukupuolen perusteella leimaavia termejä joita käytetään ihan automaattisesti.

Palaute uudesta linjauksesta on Jokisen mukaan ollut voittopuolisesti myönteistä, myös toimituksessa.

– Huomasin, että muutamaa naistoimittajaa tämä asia oli askarruttanut erittäin paljon. Ilmeisesti ihan oikeaan asiaan osuttiin, Jokinen pohdiskeli.

Lehdelle kirjoittaneen lukijan nimeä Aamulehti ei Jokisen mukaan ainakaan toistaiseksi julkaise. Kyseessä on Jokisen mukaan kulttuurialalla toimiva henkilö, joka on kirjoittanut Aamulehdelle aikaisemminkin.

Päämäärä on tärkein asia

Jokisen mukaan linjauksesta on tarkoitus keskustella Alma Median muiden lehtien kanssa lähipäivinä. Lehden oman toimituksen ulkopuolelta tulevat tekstit saadaan Jokisen mukaan soviteltua omaan linjaan. Aamulehteen tulee juttuja muun muassa yhteistyöverkosto Lännen Medialta ja Suomen Tietotoimistolta.

– Lännen Median suhteen pystytään varmaan neuvottelemaan yhtenevä käytäntö, Jokinen arvelee.

Joidenkin termien sovittaminen uuteen linjaan voi olla hankalampaa, hän myöntää. Mutta päämäärä on tärkein asia.

– Eduskunnan puhemies on hankala. Se on niin vakiintunut. Mutta jos meille tulee lipsahduksia, niin ei se maailma siihen kaadu. Tärkeintä on, että siihen on pyrkimys, Jokinen sanoi.

Puhemies on nykyisellään kirjattu perustuslakiin, mutta Jokisen mukaan kielenkäytön neutraliteettia pitää pyrkiä avittamaan myös lainsäädännössä.

– Seuraavan kerran kun päivitetään perustuslaki, niin mikä ettei!

Esimerkiksi palomiehen korvaava pelastaja on sitä vastoin Jokisen mukaan hyvä ja perusteltu muutos, koska se kuvaa työtä paremmin. Jokinen huomauttaa, että myös oman alan ammattikunnan nimitys on muuttunut.

– Aikanaan puhuttiin lehtineekereistä, sen jälkeen puhuttiin lehtimiehistä ja nykyään ollaan journalisteja, Jokinen sanoi.

Aamulehteä julkaiseva Alma Media on STT:n toiseksi suurin omistaja.