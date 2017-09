Ilmastotutkijat toivovat YK:n yleiskokoukselta ilmastosopimuksen etenemistä - Yhdysvaltain lähtö hidastaa toteutusta, ei pysäytä

Suomalaiset ilmastotutkijat eivät kuitenkaan odota YK-kokoukselta kovin dramaattisia askelia sen enempää eteen- kuin taaksepäinkään.

- Lähinnä toive on tietysti se, että Pariisin sopimus sekä pysyy että etenee, kommentoi ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta.

Samoilla linjoilla on ilmastokeskuksen johtaja Hilppa Gregow Ilmatieteen laitokselta.

- Kyllä siellä varmasti keskustelu on kiivasta ja kovaa. Toivoisin kuitenkin, että hillintäasiat nousisivat vielä kertaalleen esiin. Voidaan perustaa faktaan se, miksi sopimukset todellakin pitää pitää voimassa.

Hillintäasialla ja faktoilla Gregow tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ilmastonmuutos etenee ennusteiden yläpään mukaan. Jokin aika sitten tiedeyhteisössä hänen mukaansa arveltiin, että alkuperäiset mallit olisivat olleet liian voimakkaita. Suvantovaiheen jälkeen on kuitenkin "hypätty takaisin ääriskenaarioihin".

- Meillä on hirveä kiire saada Pariisin sopimus voimaan.

Gregow toivoo, että viimeaikaiset hirmumyrskyt antaisivat pontta keskusteluille, vaikka niitä ei voidakaan varmasti osoittaa ilmastonmuutoksen aiheuttamiksi.

- Todellakin toivoisi, että koko maailman tahtotila olisi se, että pysytään Pariisin sopimuksessa - ja jos voidaan vielä kiristää tahtia niin aina parempi.

Yhdysvaltain lähtö ei pysäytä

Tiistaina YK:ssa puhuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän ilmoitti jo kesällä, että Yhdysvallat vetäytyy ilmastonmuutoksen suitsimiseksi laaditusta Pariisin sopimuksesta.

- Ainoa, mikä on tässä asiassa varmaa, on epävarmuus, toteaa Mikael Hildén.

Yhdysvaltojen lähtö on Hilppa Gregowin mukaan isku ilmastosopimukselle. Toisaalta hän arvelee, että muut toimijat voivat innostua entistä määrätietoisempaan taisteluun.

- Suurin osa maailman päättäjistä ja sijoittajistakin on jo lähtenyt uusiutuvan energian kannalle.

Hildén puolestaan toteaa, että liittovaltiotason vastustus hidastaa ilmastonmuutostyötä Yhdysvalloissa, mutta ei pysäytä sitä.

- Tietysti ilmastonmuutoksen varsinainen pysäyttäminen vaatii kaikkien, erityisesti suurimpien päästäjien, panosta. Mutta Yhdysvalloissakin tapahtuu paljon liittovaltiosta huolimatta.

- Jokainen askel on tärkeä. Yleinen henki on merkittävä, mutta se ei ole dramaattinen merkkipaalu, jonka mukaan asia etenee tai pysähtyy. Tämä on pitkäjänteistä politiikkaa, kuvailee Hildén.