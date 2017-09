MT: Subway ostaa Suomesta vain muutamia raaka-aineita - broilerin alkuperää ei kerrota

Pikaruokaketju Subway joutui viime viikolla kohun kohteeksi, kun ruotsalaislehti Expressenin uutisessa kerrottiin, että Subwayn broileri tulee Thaimaasta.

Ketju reagoi uutiseen ja kertoi, että Suomessa käytettävä broilerinliha on länsieurooppalaista. Thaimaalaisella broilerilla on Pohjoismaissa huono maine, sillä lihoista on löytynyt antibioottijäämiä.

Subwayn Suomen maajohtaja Joost Labadie toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että broilerinliha ei tule Euroopan eri maihin samalta hankkijalta.

- Suomen Subway-ravintoloissa myytävä kana todellakin tulee eri toimittajalta kuin Ruotsissa. Molemmat täyttävät samat korkeat tuotantovaatimukset, mutta pyrimme aina eri maissa tarjoamaan paikallisille kuluttajille sopivinta tuotetta, hän vastaa sähköpostissa.

Labadie ei suostu täsmentämään, mistä maasta broilerinliha tulee.

- Valvomme tiukasti toimitusketjuamme varmistaaksemme raaka-aineiden laadun ja alkuperän. Kaikki toimittajat on puolueettomasti auditoitu. Auditointi varmistaa myös sen, että pystymme jäljittämään kaikki tuotantoketjun vaiheet, hän kommentoi.

Lehti kysyi samalla, mistä muut Subwayssa käytettävät raaka-aineet tulevat. Kävi ilmi, että ketju ostaa Suomesta salaatin, kurkun ja sinihomejuuston.

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus