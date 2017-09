Moni pitkäaikaissairas ei tiedä, että olisi oikeutettu verovähennyksiin

Moni pitkäaikaissairas ei tiedä, että hänellä olisi sairautensa perusteella oikeus verovähennyksiin. Verotaakka voi helpottua vuodessa jopa sadoilla euroilla.

Verotuksen invalidivähennyksen voi saada jokainen, jolla on sairauden tai vamman takia pysyvä vähintään 30 prosentin haitta-aste. Lääkäreiden käyttämässä luokituksessa se vastaa haittaluokkaa 6. Lisäksi invalidivähennyksen saavat automaattisesti kaikki työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.

Esimerkiksi ykköstyypin diabetes luokitellaan haittaluokkaan 8, eli kaikki sairastavat saavat verovähennyksen.

Läheskään jokainen verovähennyksiin oikeutettu ei niitä kuitenkaan ole hakenut. Yleisin syy on tiedon puute.

Verohallinnon tilastoista ilmenee, että invalidivähennystä saa vuosittain noin 700 000 suomalaista. Vähennystä saavien määrä on laskusuunnassa. Lääkäreiden tekemiä haittaluokituslausuntoja sen sijaan ei tilastoida missään kootusti. Siksi ei ole tiedossa, kuinka monella suomalaisella yhteensä on invalidivähennykseen oikeuttava sairaus tai vamma ja kuinka suuri osa heistä hyödyntää mahdollisuutensa verovähennyksiin.

Verohallinnon tilasto osoittaa kuitenkin, että kaikista invalidivähennystä saavista yli puolet saa sen täysimääräisenä, eli heidän sairautensa tai vammansa haitta-aste on täydet 100 prosenttia tai heille on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke. Tämä viittaa siihen, että vähennystä hakee vain murto-osa niistä, joilla haitta-aste on pienempi.

- Invalidivähennyksestä on tietoa vero.fi-sivuilla, mutta muuten emme systemaattisesti tiedota mahdollisuudesta saada tätä vähennystä. Asiakaspalvelutilanteissa asia saattaa nousta esille, kertoo johtava veroasiantuntija Mervi Hakkarainen Itä-Suomen verotoimistosta.

Diabetesliitolle tulevan palautteen perusteella mahdollisuus vähennykseen tunnetaan aivan liian huonosti.

- Tässä kulminoituu se perusongelma, miten potilasta ei terveydenhoidossa kohdata kokonaisuutena. Lähestytään sairauden ja lääketieteen näkökulmasta, mutta kaikki muu jää katveeseen, kritisoi erityisasiantuntija Irene Vuorisalo Diabetesliitosta.

Lisää aiheesta tilaajille: Verovähennys on monelle pitkäaikaissairaalle tuntematon

Tiedon puute harmittaa monia