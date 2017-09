Puolet pyöräilijöistä polkee pimeänä - lue Liikenneturvan muistilista

Liikenneturvan viime talvena toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tietää, että pimeällä on pyörässäkin oltava valo.

Silti vain joka toinen pyöräilee pimeällä valoin, Liikenneturva tiedottaa.

- Sitä voi tulla helposti ajatelleeksi, että näkyvyys on riittävä, jos polkee katuvalojen loisteessa. Se, että itse näkee polkea, ei kuitenkaan tarkoita, että muut liikkujat havaitsisivat pimeän pyöräilijän ajoissa. Myös nopeasti hämärtyvät illat voivat yllättää, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa pohtii tiedotteessa syitä valottomuuteen.

Piippa kannustaa pyöräileviä varautumaan pimeneviin syysiltoihin ottamalla pyöränvalo mukaan, vaikka satulaan hyppäisikin valoisalla.

Vanhempien tehtävänä on tarkistaa, että lapsilla on pyörässä valot ja heijastimet kunnossa ja että niitä myös käytetään, tiedotteessa todetaan.

- Pimeällä pyöräillessä on ajon aikana oltava eteenpäin vaaleaa valoa näyttävä valaisin. Valoja edellytetään myös silloin, kun näkyvyys on huono. Takana tulee olla vähintään punainen kissansilmä, mutta punainen valo on aina näkyvämpi. Valojen lisäksi pyörässä tulee olla etu- ja takaheijastin sekä sivuheijastimet, Piippa kertoo.

Liikenneturva on tehnyt muistilistan pimeällä polkeville:

Käytä ajovaloa pyöräillessäsi hämärällä ja pimeässä – näet itse minne menet ja autat muita liikkujia havaitsemaan sinut ajoissa.

Tutustu valovaihtoehtoihin ja satsaa hyvälaatuiseen lamppuun.

Kun hankit polkupyörän, varmista siihen samalla valot.

Aseta nopeutesi tilanteen ja näkyvyyden mukaan - hidastamalla tahtia jää tarpeellisten havaintojen tekoon enemmän aikaa.