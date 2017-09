Valtaosa vastaajista: Karjalaisen ei pidä seurata Aamulehden esimerkkiä

Jatkossa Aamulehti kirjoittaa esimerkiksi eduskunnan puhemiehen sijaan puheenjohtajasta. Pääluottamusmies on henkilöstön tai työntekijöiden edustaja, lautamies on maallikkotuomari ja palomies pelastaja, lehti listasi esimerkkejä.

Verkkosivuillamme kysyimme, pitäisikö Karjalaisen seurata Aamulehden esimerkkiä ja käyttää sukupuolineutraaleja titteleitä.

Kyselyyn vastasi maanantain kello 14.30 mennessä 172 henkilöä.

Vastaajista noin 78,5 prosenttia ei halua, että Karjalainen seuraa Aamulehden esimerkkiä. Alla vastaajien perusteluja:

Palomies on palomies, puhemies on puhemies ja lumiukko on lumiukko.

Ei joka hölmöilyyn mukaan!

Onko tästä maasta maalaisjärki kadonnut?

Maailma on ilmeisesti valmis, kun "ongelmat" ovat tällaisia.

Turhaa. Pelastakaa vaikka norppa.

On ammattinimikkeitä, joilla on aivan virallinen status. Miksi ei voida käyttää todellisia ammattinimikkeitä tässä yhteydessä?

Ei kaikkia instituutioita kannata romuttaa. Olen Riitta Uosukaisen kanssa samaa mieltä!

Jos vakiintuneita ja peräti lainsäädännössä olevia termejä ei käytetä, luottoni mediaan rappeutuu.

Suomen kieli on jo valmiiksi hyvin sukupuolineutraalia.

Tasa-arvo on hieno juttu, mutta tämä Aamulehden touhu menee liiallisuuksiin.

Tasa-arvoinen kohtelu kaikille. Enää ei eletä kivikaudella!

Ajat ovat muuttuneet. Työtä ei pidä nimittää sukupuolen mukaan.

Kieli muokkaa asenneilmapiiriä.

Kieli on tärkeä väline matkalla kohti todellista ihmisten välistä tasa-arvoa.