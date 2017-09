Valtaosa suomalaisista ei hyväksy lasten ruumiillista kurittamista, ilmenee Lastensuojelun Keskusliiton selvityksestä. Tänään julkaistun selvityksen mukaan yli 80 prosenttia vastaajista ei hyväksyisi ruumiillista kurittamista edes poikkeustapauksessa.

– 2000-luvun aikana ruumiillisen kurituksen hyväksyvien osuus on vähentynyt todella merkittävästi, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Sauli Hyvärinen.

Hyvärisen mukaan vielä vuonna 2004 yli joka kolmannes suomalaisista hyväksyi ruumiillisen kurittamisen. Nyt enää 13 prosenttia vastaajista katsoi sen olevan poikkeustilanteissa hyväksyttyä. Muutos kertoo Hyvärisen mukaan ennen kaikkea siitä, miten lapsuuteen nykyisin suhtaudutaan.

– Lapset nähdään nykyään enemmän oikeuksia omaavina yksilöinä ja lapsuutta arvostetaan eri tavalla kuin esimerkiksi viime vuosituhannen lopulla.

Lasten fyysinen kurittaminen ja loukkaaminen kiellettiin lailla vuonna 1984. Vaikka kaikki fyysisen väkivallan muodot ovat lapsiperheissä vähentyneet, silti yli 40 prosenttia vanhemmista kertoo joskus kurittaneensa lastaan.

– Tukistamista käytetään suhteellisen paljon edelleen. Huolestuttavaa on myös, että väkivallalla uhkailu on muutaman prosentin lisääntynyt, Hyvärinen sanoo.

Lastensuojelun Keskusliiton selvitystä varten haastateltiin 1009 suomalaista ja sen toteutti huhtikuussa Taloustutkimus. Virhemarginaali on 2,8 prosenttia suuntaansa.

"Kuritus aina haitallista"

Lapsen kokema kuritusväkivalta on aina haitallista, oli se sitten fyysistä tai henkistä, sanoo Väestöliiton vanhemmuustiimin esimies, psykologi Suvi Laru.

– Kurittaminen nostaa stressihormonitasoa elimistössä, joka pitkittyneenä on yhteydessä sairastelevuuteen, oppimishäiriöihin ja jopa mielenterveyshäiriöihin, Laru sanoo.

Larun mukaan kurittaminen antaa lapselle myös väärän viestin siitä, että ylivalta voittaa aina. Lapsen kohtaama väkivalta on psykologin mukaan yhteydessä myös käytöshäiriöihin ja itsetunto-ongelmiin.

– Lapsihan vasta opettelee tunteiden säätelyyn. Kaikki verkostot antavat lapselle mallia siitä, kuinka tunteita säädellään.

Tänään julkaistun selvityksen mukaan naiset käyttävät väkivaltaa kaikissa muodoissaan enemmän, vaikka he suhtautuvat kurittamiseen miehiä kielteisemmin. Helppo tulkinta olisi, että naiset viettävät lapsiensa kanssa enemmän aikaa ja siksi myös vaikuttavat kurittavan runsaammin. Hyvärisen mukaan nykykehitys kuitenkin puhuu tätä vastaan.

– Miehet ovat alkaneet viettää lasten kanssa enemmän aikaa, mutta silti miesten käyttämä väkivalta näyttää vähentyvän.

Hyvärisen mukaan ruumiillista kuritusta itse kokeneet hyväksyvät todennäköisemmin myös itse kurituksen. Larun mukaan lääke siihen, ettei väkivallan kierre siirry seuraavalle sukupolvelle, on valistus ja avunanto. Tämä koskee vanhempien lisäksi myös isovanhempia.

– Väestöliitto on äskettäin julkaissut oppaan myös isovanhemmille. Siitä selviää, kuinka perheen pienimmät otetaan huomioon, kun asiat ovat paljon muuttuneet entisestä.

Jäähyttäminen voi hämmentää

Tänään julkaistun selvityksen nimi on Piiskasta jäähypenkkiin. Nimensä mukaisesti selvityksessä todetaan, että lapsen piiskaaminen on kurituskeinona hävinnyt lähes kokonaan. Sen on korvannut monesti jäähypenkki eli lapsen eristäminen esimerkiksi toiseen huoneeseen huonon käytöksen vuoksi.

– Se on varmasti osatekijänä siinä, että fyysinen kuritus on vähentynyt. Mutta jos lapsi jätetään yksin tunnekuohussa, eikä lapsen kanssa keskustella tapahtuneesta, niin se voi olla lapselle hyvin hämmentävä ja haitallinenkin kokemus, Hyvärinen sanoo.

Väestöliiton Suvi Larun mukaan kasvatuksen tuleekin olla kannustavaa ja tukevaa.

– Haluamme että lapsi kasvaa pärjääväksi aikuiseksi, jolla on vahva itsetunto. Kannustava kasvatus antaa pohjaa sille, että ei tarvitse pelätä, se on se olennainen osa.