Syksy alkaa tämän viikon perjantaina kello 20.02

Syyspäiväntasaus on hetki, jolloin Aurinko siirtyy pohjoiselta pallonpuoliskolta eteläiselle. Se on joko 22. syyskuuta tai 23. syyskuuta. Aurinko on silloin suoraan päiväntasaajan yläpuolella.

Syyspäiväntasauksella voidaan tarkoittaa tarkkaa kellonlyömää, jona Aurinko siirtyy pois kyseiseltä pallonpuoliskolta tai koko vuorokautta, jonka aikana siirtyminen tapahtuu. Tänä vuonna syyspäiväntasauksen täsmällinen hetki on perjantaina 22.9. kello 20.02.

Sekä kevät- että syyspäiväntasauksena aika auringonnoususta auringonlaskuun on suunnilleen kaksitoista tuntia kaikkialla maapallolla. Pohjoisnavalla alkaa puolen vuoden pituinen yö ja etelänavalla päivä.

Jos syyspäiväntasauksesta alkaa syksy, sen sanotaan jatkuvan talvipäivänseisaukseen asti. Talvipäivänseisaus on 21.12. kello 16.28. Siitä alkava talvi jatkuu kevätpäiväntasaukseen. Kevät puolestaan päättyy kesäpäivänseisaukseen.

Nämä neljä astronomista kulmakiveä jaksottavat vuodenaikojen vaihtelua. Vuodenajat vaihtelevat, koska Maa on noin 23,5 astetta kallellaan. Niinpä pohjoinen ja eteläinen pallonpuolisko osoittavat vuoronperään kohti Aurinkoa sillä aikaa, kun Maa kiertää radallaan kerran Auringon ympäri.

Pohjoisilla ja eteläisillä leveysasteilla päivän pituus ja Auringon paikka taivaalla vaihtelevat niin paljon, että meillä on neljä vuodenaikaa. Tropiikissa vuodenaikoja on vain kaksi.

Syys- ja kevätpäiväntasauksen päivän vaihtelu johtuu vuoden pituudesta. Vuodessa on noin 365 ja yksi neljäsosa vuorokautta. Siksi joka neljäs vuosi kalenteriin lisätään karkauspäivä. Tasausten ja seisausten ajankohdat siirtyvät kolmena vuotena kuusi tuntia eteenpäin ja neljäntenä vuotena eli karkausvuotena 18 tuntia taaksepäin.

Vanhan kansan uskomusten mukaan revontulien näkeminen syyspäiväntasauksen aikaan tietää pakkasia. Muutamissa lähteissä mainitaan päivään liittyvä legenda, jonka mukaan kananmuna pysyy pystyssä kyseisenä päivänä. Innokkaimmat munakkaan ystävät kokeilkoon!

Lähteet: ursa.fi; tieku.fi

