Teksti-TV ei vain kuole

Muistan kirjoittaneeni joskus 2000-luvun aivan alkupuolella tv-sivulle jutun Teksti-TV:stä. Pointtini oli, että vanhanaikaisuudestaan huolimatta Teksti-TV on vallan mainio keksintö, koska todella tärkeä uutissisältö selviää sieltä nopeasti ja vaivattomasti.

Äskettäin sormeni lipsahti kaukosäätimen väärään nappiin ja esiin tuli Teksti-TV:n etusivu. Suorastaan hätkähdin: ”Onko tämä todella yhä olemassa?” Asiaa piti tutkia lähemmin.

Ensinnäkin, Teksti-TV todella on yhä olemassa. Kaipa minäkin sen tiesin, en vain ollut tullut ajatelleeksi koko keksintöä aikoihin. Toiseksi, Teksti-TV on yhä suosittu.

Kun Teksti-TV täytti viime vuonna 35 vuotta, Yle uutisoi käyttäjiä yhä olevan 900 000 joka päivä. Suosituimmillaan Teksti-TV oli 2000-luvun taitteessa. Silloin katsojia oli päivittäin reilusti yli kaksi miljoonaa.

En usko, että kovinkaan moni käyttää Teksti-TV:tä siksi, että se on mukavasti retro. Varmasti ihan vain tavan vuoksi käyttäjiä on yhä paljon, varsinkin vanhemmissa ihmisissä. Nettiin pitää erikseen ”mennä”; Teksti-TV on ihan siinä nenän edessä yhden napinpainalluksen päässä. Kaikki eivät kaipaa kissavideoita ja julkkishömppää.

Vaikka omat Teksti-TV-päiväni ovat takanapäin, ymmärrä mainiosti, mikä siinä yhä viehättää. Tieto on valmiiksi suodattua ja tiivistä. Teksti-TV:tä voi käyttää ilman informaatioähkyä, joka johtaa helposti stressiin. Teksti-TV:ssä maailma on sivunumeroiden mukaan siistissä järjestyksessä. Internet on kaaos, jonne helposti eksyy.

