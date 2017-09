Iltalehti: Jari Sillanpään fanikerho lopetetaan

Laulaja Jari Sillanpään fanikerho lopettaa toimintansa, kertoo Iltalehti.

Asiasta oli päätetty fanikerhon puuhanaisen Anne Niemisen mukaan jo ennen Sillanpään huumekohua.

Jari Sillanpää ajoi viime viikolla autoa huumeiden vaikutuksen alaisena. Laulajatähti myönsi ajaneensa päihtyneenä ja käyttäneensä huumeita.

Niemisen mukaan fanikerhossa on noin 500 jäsentä. Kerhon toiminta on tarkoitus lopettaa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Keskeinen syy kerhon lakkauttamiseen on se, että kerhon pyörittäminen ja jäsenlehden toimittaminen vievät paljon aikaa.

