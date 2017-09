"Keppana vaihdetaan nelosolueen ja haitat sen kuin kasvavat", arvostelee entinen peruspalveluministeri

Eduskunnassa on kuultu useita kriittisiä puheenvuoroja hallituksen aikeista sallia vahvemmat alkoholijuomat ruokakaupoissa. Kiistely alkoholilain muuttamisesta alkoi suuressa salissa iltapäivällä.

Hallitus esittää ruokakaupoissa myytävän alkoholin enimmäispitoisuudeksi 5,5:tä prosenttia. Monet kansanedustajat eivät kannata enimmäispitoisuuden nostoa nykyisestä 4,7 prosentista, ja jotkut ehdottavat jopa sen alentamista.

Kriittisten kansanedustajien joukossa oli viime vaalikaudella peruspalveluministerinä toiminut Susanna Huovinen oppositiopuolue SDP:stä. Huovisen mielestä häviäjä on kansanterveys.

– Puhumme jo nyt hyvin merkittävistä alkoholihaitoista. Maksamme yhteisistä verorahoista vuosittain miljarditolkulla järjestyshäiriöistä, terveydellisinä ongelmina, poliisin resursseina, työstä poissaoloina. Puhumattakaan inhimillistä vaikutuksista, joille on edes vaikea määrittää hintaa, sanoi Huovinen.

Hänen mielestään alkoholin saatavuuden kasvattaminen ja vahvempien juomien salliminen ruokakaupoissa on muodostamassa ongelman niille, joille alkoholin käyttö on jo ongelma tai niille, joille alkoholista on muodostumassa ongelma.

Entinen peruspalveluministeri uskoo, että keskioluen käytöstä siirrytään vahvempiin nelosoluisiin.

– Keppana vaihdetaan neloseen ja haitat sen kuin kasvavat, Huovinen sanoi.

"Valinnanvapaus paranee, rahaa jää muuhun"

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo arvioi, että alkoholikeskustelussa liian vähälle huomiolle ovat jääneet tavalliset kuluttajat ja näiden uudistuksesta saamat hyödyt.

– Valinnanvapaus valikoimien suhteen paranee, hinnat halpenevat ja rahaa jää enemmän muuhun käyttöön, Wallinheimo sanoi.

Alkoholilainsäädännön muuttamisesta käytiin jo aiemmin pitkä vääntö hallituksessa.

Hallitusryhmiin eli keskustaan, kokoomukseen ja sinisiin kuuluvat kansanedustajat saavat myöhemmin syksyllä lakiesityksen sisältökäsittelyssä tehdä kilpailevia esityksiä kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajasta ilman pelkoa rangaistuksesta.

Alkoholilain muutoksista äänestetään tällä tietoa marraskuussa. Äänestyksestä odotetaan tiukkaa, sillä tiettävästi jokaisessa puolueessa on eriäviä kantoja prosenttirajaan.