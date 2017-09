Pääluottamusmies toivoo päätoimittajavalinnan rauhoittavan Ylen tilannetta

Pääluottamusmies Jyrki Saarikoski pitää myönteisenä, että Ylen uusi päätoimittaja on nyt valittu ja asioissa päästään eteenpäin.

Saarikoski sanoo toivovansa tilanteen rauhoittamista ja vakiinnuttamista uutis- ja ajankohtaistoiminnassa, joka on hänen mukaansa ollut melkoisessa organisaatiopyörityksessä jo pari kolme vuotta.

– Toivon, että tämä uusikaan nimitys ei tarkoita, että lähdettäisiin taas uudestaan tekemään organisaatiomuutoksia niiden itsensä vuoksi. Eli tämmöistä rauhoittamista ja vakiinnuttamista toivoisin edelleen, Saarikoski sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että myös aloitettuja journalismin kehityshankkeita jatketaan.

– Tässä viimeisen vuoden aikana, kriisin aikana ja sen jälkeenkin, täällä on nähty ihan hyviä aloitteita, esimerkiksi pyrkimystä vahvistaa tutkivaa journalismia. Sopii toivoa, että tämäntyyppiset jatkuvat ja saavat uutta pontta.

Ylen hallitus on nimittänyt Ylen uudeksi uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavaksi päätoimittajaksi johtajaksi Aamulehden vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen (kuvassa). Hän aloittaa tehtävässä joulukuun alkuun mennessä.

Saarikoski ei tunne Jokista henkilökohtaisesti mutta on ollut hänen kanssaan samassa televisiokeskustelussa puhumassa Ylen tilanteesta.

– Varmasti, kun tulee uusi vastaava päätoimittaja, hänellä on omat ajatuksensa siitä, miten lähdetään tekemään. Mutta kaiken kaikkiaan henkilöstön ja johtavan portaan suhteet ovat olleet hyvät. Kaikenlaista keskustelua on käyty, ja toivon, että se pysyy.