Suomi sallii hyönteisten pääsyn elintarvikemarkkinoille

Koska hyönteistuotantoa ei ole pidetty laillisesti elintarviketuotantona, se ei ole myöskään ollut elintarvikevalvonnan piirissä, maa- ja metsätalousministeriö toteaa tiedotteessaan.

- Tähän ministeriö halusi muutoksen ja EU:n uuselintarvikeasetuksen tulkinnanvarainen kirjaus teki sen mahdolliseksi.

Hyönteisten rooli valkuaisravinnon tuottamisessa ja maailman ruokaturvan varmistamisessa on herättänyt keskustelua myös muissa EU-maissa. Se on johtanut siihen, että osa EU:n jäsenvaltioista on tulkinnut EU:n uuselintarvikeasetusta siten, että kokonaisten hyönteisten tuotanto ja myynti elintarvikkeeksi on ollut mahdollista.

Maa- ja metsätalousministeriö on nyt päätynyt suosittamaan samaa tulkintaa myös Suomen osalta.

– Hyönteisten tulkitseminen elintarvikkeeksi mahdollistaa, että vaivihkaa syntyneeseen hyönteisalaan voidaan kohdistaa asianmukaista valvontaa. Tämä on välttämätöntä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa tiedotteessa.

– Hyönteisalan kehittyminen tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomen ruoka-alalle. Ensin on kuitenkin luotava selkeät, tutkittuun tietoon perustuvat pelisäännöt.

Hyönteisten tulkitseminen elintarvikkeiksi tarkoittaa, että hyönteistuotantoon sovelletaan elintarvikelainsäädännön vaatimuksia ja niiden valvontaa.

– Oletuksena on, että hyönteisalalla nyt jo toimineet yrittäjät ovat toimineet viisaasti ja toiminta voi jatkua tästedes avoimesti. Kuluttajien ja paikallisen elintarvikevalvonnankin kannalta on hyvä, että nousevalle alalle tulee nyt avoimesti yhteiset käytännöt, elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Myös Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pitää päätöstä tulkinnan muuttamisesta tervetulleena.

– Hyönteisten tuotanto ja myynti elintarvikekäyttöön edellyttää sen varmistamista, että lopputuotteet ovat kuluttajille turvallisia. Eviran tehtävänä on laatia tätä koskeva ohjeistus sekä tuottajille että valvontaviranomaisille, ja alamme pikaisesti laatia toiminnalle pelisääntöjä yhdessä alan yrittäjien kanssa. Tuotannossa on esimerkiksi huolehdittava hyvästä hygieniasta ja pakkausmerkintöihin tarvitaan tiedot allergian aiheuttajista eli allergeeneista, elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsänen Evirasta toteaa.