Poliisi: Etälamautinta käytetään useimmin illalla ja yöllä

Poliisiammattikorkeakoulun mukaan tuore tutkimus tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuista tietoa.

Suomessa poliisi otti etälamauttimet käyttöön ensimmäisten joukossa Euroopassa.

Poliisin viralliseksi voimankäyttövälineeksi etälamautin otettiin loppuvuodesta 2005.

Tutkimus kertoo etälamauttimen olevan poliisille hyvä työväline, jonka avulla vältytään vakavilta loukkaantumisilta.

- Joka viidennessä tapauksessa jo etälamauttimella uhkaaminen tai siitä varoittaminen sai aikaan toivotun lopputuloksen, poliisin voimankäyttöä tutkinut komisario Henri Rikander Poliisiammattikorkeakoulusta kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksen aineistona olivat kaikki tilanteet, joissa poliisi käytti sähkövirtaan perustuvaa etälamautinta eli taseria Suomessa vuonna 2016.

Poliisi kirjasi viime vuonna yhteensä 357 etälamauttimen käyttöselvitystä.

Yli puolet poliisitehtävistä, joissa oli käytetty etälamautinta, liittyivät yksilön sekä hengen ja terveyden suojaan, tiedotteessa kerrotaan.

Valtaosa tehtävistä tapahtui ilta- ja yöaikaan. Joka neljännellä kerralla tapahtumapaikkana oli yksityisasunto. Poliisin tiloissa etälamautinta käytettiin yhdessä tapauksessa kymmenestä.

Laitteita saavat kantaa ja käyttää vain erikseen koulutetut poliisit.

- Tutkimus osoittaa, että etälamautin on poliisille suoritusvarma, hyödyllinen ja luotettava työväline. Riskitöntä voimankäyttötilannetta ei kuitenkaan ole ja aina on mahdollista, että poliisi tai kohdehenkilö loukkaantuu, Rikander toteaa.

Poliisiammattikorkeakoulu on seurannut Poliisihallituksen toimeksiannosta vuoden 2016 alusta poliisin voimankäyttöä ja voimankäyttövälineillä tapahtuneita vahinkoja, jotka eivät ole liittyneet voimankäyttötilanteisiin.

- Etälamauttimen käytön ympärillä on käyty vilkasta keskustelua. Ruotsissa ja Norjassa pohditaan parhaillaan siirtymistä etälamauttimen käyttöön ja testataan välinettä. Koska valtaosa poliisin voimankäyttötutkimuksista on tehty Yhdysvaloissa, on nyt saatava suomalainen tutkimustieto eurooppalaisittain ja erityisesti Pohjoismaiden kannalta tarpeellista ja merkittävää, Rikander kertoo tiedotteessa.