Syyttäjä ihmettelee loppulausunnossaan Seppäsen valikoivaa muistia - "Ihmeellistä, ettei muista veneen kaatumisista mitään"

Itä-Suomen hovioikeus käsittelee torstaina aamupäivällä niin sanotun sarjahukuttajatapauksen loppulausuntoja. Syyttäjä Seppo Tiittanen muistutti, että muun muassa kahdesta taposta syytetyn Pekka Seppäsen ollessa paikalla on tapahtunut useita onnettomuuksia, joissa on kuollut ihmisiä.

- Mitä enemmän näitä tällaisia ihmeellisiä ja vaarallisia syitä sattuu, sitä isompi selvitysvelvollisuus syntyy henkilölle, joka on näissä mukana, Tiittanen totesi.

Syyttäjä huomautti, että syytetyn ympärillä olevia ihmisiä pelottaa.

- Olemme näyttäneet, että kaikki tässä asiassa kuullut ovat pelänneet Seppästä. On ilmennyt, että on sovittu, että tapahtuneista ei kerrota. Ihmiset ovat pelänneet Seppäsen kostoa, Tiittanen luonnehti.

- Veneeseen ei olisi lähetty, jos olisi uskallettu kieltäytyä. Pelko on käynyt ilmi jo käräjäoikeudessa ja täällä. Yksi todistaja ei pelosta uskaltanut puhua edes täällä oikeudesssa sermin takana. Tapauksia on useita.

Syyttäjän tarkoitus on loppupuheenvuorossaan osoittaa, että Pekka Seppänen on ollut ovela ja suunnitelmallinen.

- Hän virittää vaivihkaa valheellista tapahtumankulkua muille henkilöille, kertoo keksittyä riitaa ihmisten välillä. Muut todistajat eivät puhu näistä riidoista.

- Mielestäni vaikuttaminen on ollut ovelaa. Päihtyneet ihmiset alkavat helposti uskoa, että ehkä siinä kävi noinkin, toteaa Tiittanen.

Tiittasen mukaan on merkityksellistä arvioida Pekka Seppäsen kertomuksen kokonaisuutta.

- Hän on kiistänyt sekä viinanmyynnin ja parituksen. Lisäksi häntä itseään nauratti, kun kysyttiin mistä hän on saanut tuloja, niin hän vastasi nauraen.

Syyttäjän puheenvuoron mukaan Seppäsen kertomukset ovat muuttuneet matkan varrella.

- Muisti on valikoivaa. Jos hän muistaa, mitä on syöty ja minkä kokoinen on äyskäri, niin on ihmeellistä, että hän ei muista veneen kaatumisista mitään.

Karjalainen seuraa viimeisen istuntopäivän tapahtumia täällä.