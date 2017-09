HSL: Liikenne sujuu suhteellisen hyvin Nobinan lakosta huolimatta – "Ei ole tullut paniikkiviestiä"

Pääkaupunkiseudun liikenne on sujunut suhteellisen hyvin bussiyhtiö Nobinan työnseisauksesta huolimatta, kerrotaan Helsingin seudun liikenteen HSL:n viestinnästä.

HSL:n tiedottaja Tapio Tolmusen mukaan ainakin osa Nobinan liikennöimien linjojen käyttäjistä on ilmeisesti jäänyt kotiin lakon vuoksi.

– Meidän tietojen mukaan liikenne on sujunut verraten hyvin. Meille ei ole ainakaan kantautunut tietoja siitä, että matkustajien keskuudessa olisi ollut kovin suurta hätää tai paniikkia, Tolmunen kertoo.

– Suurin osa matkustajien palautteista saadaan some-kanavista, ja siellä on tietenkin jatkuvasti ollut jotain ja ihmiset ovat kyselleet. Mutta ainakaan toistaiseksi ei ole tullut mitään paniikkiviestiä, että matkustamisesta ei tulisi yhtään mitään.

Nobina liikennöi lähes sataa linjaa, eli noin 40:tä prosenttia HSL-alueen bussiliikenteestä. Lakko vaikuttaa HSL-alueen yli 21 000 päivittäisestä lähdöstä noin 10 000:een.

HSL arvioi lakon vaikuttavan noin neljännesmiljoonan ihmisen matkantekoon pääkaupunkiseudulla. HSL ei ole kuitenkaan hankkinut korvaavaa liikennettä Nobinan työnseisauksen vuoksi.

– Tottakai Nobina on siten merkittävä liikennöitsijä, että sillä on iso markkinaosuus HSL:n bussiliikenteessä, mutta se on toisaalta vain yksi bussiyhtiö. Muuten liikenne on toiminut normaalisti.

Tolmunen ei usko, että HSL alkaisi "kepittää" Nobinaa nopealla aikataululla järjestetyn työnseisauksen takia.

– Vaikeaa sanoa. Onhan se niin, että työnseisaukset ovat ensisijaisesti liikennöitsijän sisäisiä asioita. Ajamattomat lähdöt varmaan jotenkin sanktioidaan yhtiölle, mutta ei varmaan ole tulossa sellaista, että HSL alkaisi kepittämään erikoisemmin siitä, että oli tällainen työnseisaus. Ei meillä varmaan ole sellaiseen valtuuksiakaan.

Työnseisaus alkoi kello kolmelta yöllä, ja sen on tarkoitus jatkua vuorokauden.