Väitös: Sademetsien ennallistaminen edesauttaa lintuyhteisöjen elpymistä

Trooppisten sademetsien väheneminen on yksi merkittävimmistä luonnon monimuotoisuutta uhkaavista ympäristömuutoksista maapallolla.

Filosofian maisteri Pirita Latja osoittaa väitöstutkimuksessan, että trooppisten sademetsien ennallistaminen voi käynnistää eliöyhteisöjen palautumisen häiriöalueille.

Suuri osa trooppisesta monimuotoisuudesta on riippuvaista metsien palautumiskyvystä metsiin kohdistettujen häiriöiden jälkeen.

Väitöstutkimuksessa todettiin, että metsien ennallistaminen istuttamalla niihin alkuperäisiä puulajeja voi nopeuttaa lintuyhteisöjen elpymistä.

Merkittävimmiksi lintuyhteisöihin vaikuttaviksi kasvillisuuden ominaisuuspiirteiksi paljastuivat puiden pohjapinta-ala, puiden lajirikkaus sekä hakkuualueille syntyneen tiheän ruohokasvuston peittävyys.

Ennallistamistoimilla nämä piirteet ja niiden mukana lintuyhteisöt muuttuivat samankaltaisemmiksi vanhojen metsien piirteiden ja yhteisöjen kanssa.

Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että metsään erikoistuneiden, vaateliaiden lintulajien palautuminen on hidasta luontaisesti uudistuvissa metsissä. Jopa 43 vuotta aiemmin tehdyt hakkuut vaikuttavat edelleen lintulajistoon ja lintuyhteisöjen koostumukseen.

Sekä avohakkuilla että poimintahakkuilla on lintuyhteisöihin huomattava ja kauaskantoinen vaikutus, josta palautuminen kestää pitkään, vaikka lähdepopulaatiot ovat lähellä.

Väitöskirja perustuu Kibalen kansallispuistossa Ugandassa tehtyihin kenttätutkimuksiin.

Tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa varsinkin metsien ennallistamisen vaikutuksista lintuyhteisöihin, sillä varsinaisia ennallistamistoimia tropiikissa on tehty vähän ja vasta lyhyen aikaa.

Latjan tutkimuksen mukaan metsien ennallistaminen on kuitenkin monimuotoisuuden säilymisen kannalta oleellinen toimenpide.

Pirita Latjan biologian alaan kuuluva väitöskirja Recovery of bird communities in Afrotropical rainforests after anthropogenic disturbances (Lintuyhteisöjen elpyminen afrotrooppisissa sademetsissä ihmistoiminnan aiheuttamien häiriöiden jälkeen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa Joensuun kampuksen Natura-salissa N100 perjantaina kello 12.

Vastaväittäjänä toimii johtava tutkija, dosentti Hannu Pöysä Luonnonvarakeskuksesta ja kustoksena professori Heikki Roininen Itä-Suomen yliopistosta.