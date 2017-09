Hyvinkään ABC:lla syttynyt tulipalo – katto ilmiliekeissä

Hyvinkään ABC palaa. Pelastuslaitoksen mukaan ABC:n katto on ilmiliekeissä. Henkilökunta on kertonut pelastuslaitokselle palon saaneen alkunsa ABC:n ravintolakeittiöstä, ja palo on myymälä- ja ravintolarakennuksen puolella. Pelastusyksiköiden saapuessa kohteeseen palo oli levinnyt laajalle alueelle ja hälytysaste muutettiin suurpaloksi.

– Käytännössä koko talo on tulessa, sanoo palomestari Arto Latvala STT:lle. Hän ei osaa vielä arvioida, tuhoutuuko koko rakennus. Pelastuslaitoksen mukaan rakennus saa huomattavia vahinkoja. Naapurirakennukset ja polttoainejakelun alue eivät ole kuitenkaan vaarassa. Paikalla on tällä hetkellä noin 15 pelastuslaitoksen yksikköä sammuttamassa paloa. Paikalla on lisäksi yksi ambulanssi. Palosta ei ole pelastuslaitoksen mukaan tullut henkilövahinkoja, mutta paloa kuvaillaan vakavaksi. Hyvinkään ABC on auki vuorokauden ympäri, mutta pelastuslaitokselta ei vielä kerrottu, kuinka monta ihmistä rakennuksessa oli paikalla palon syttyessä. Rakennus evakuoitiin. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen puolta yötä.